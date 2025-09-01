【新サービス】上流支援からLLM活用まで - お客様のお悩みに寄り添う - 顧問・アドバイザーサービスを株式会社STAR AIが提供開始

株式会社STAR AI

生成AI（言語、画像、動画）を含む数多くのAI開発・運用の実績と経験を用いて、クライアントのビジネス変革を支援する株式会社STAR AI(https://star-ai.jp)（読み方：スターエーアイ、本社：大阪府大阪市、以下「STAR AI」）が、お客様のお悩みに寄り添う - 顧問・アドバイザーサービス(https://star-ai.jp/advisor/index.html) -をリリースしたことをお知らせします。

■顧問・アドバイザーサービス(https://star-ai.jp/advisor/index.html)

DX推進、生成AI活用、自社データの利活用等、昨今のトレンドもふまえ、お悩みをご相談いただく機会も増えてきております。このような背景から、今後より多くのお客様にお気軽にご相談いただけるよう、株式会社STAR AIでは「顧問・アドバイザーサービス」をリリースさせていただくことにいたしました。

～お悩みの例～

- 自社データを利活用して何かしたいのだが、何ができるのか知りたい- AI開発が費用対効果が見合うものなのか、検討したい- ベンダからの提案が高額であり、妥当であるか判断がつかない- 自社でAIを利活用できる人材を育成したいのだが、どう進めたらよいかわからない

顧問・アドバイザーサービスでは、お客様の状況に応じて、弊社代表の吉田をはじめ、スキル・経験・人的ネットワークを最大限駆使することで、現状をよりよくするためのご提案を行います。

ご契約期間に縛りはなく、週1回のご相談～月1回のご相談まで、お手軽にご利用いただけるプランとなっております。

何かお役に立てることが必ずあると思いますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

■ご利用方法

STEP.1：顧問・アドバイザーページ(https://star-ai.jp/advisor/index.html)のお問い合わせフォームよりご連絡

STEP.2：まずは無料相談

STEP.3：お見積りとご契約のお手続き

STEP.4：アドバイザー開始

顧問・アドバイザーのページ：https://star-ai.jp/advisor/index.html

ご不明点や少しでも気になるところがあれば、お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問合せ先】

メールアドレス：advisor-info@star-ai.jp

STAR AIについて

STAR AIはデータとテクノロジーの活用によるAIの社会実装を進めるため、実業家＋外資系コンサルファームや国内大手インフラ会社・メーカを出身とするデータサイエンティスト集団によって立ち上がった会社であり、2024年に設立以降、国内大手クライアントを含む複数の企業様からの受託案件を企画・実行し、すでに数十件の案件実績を有します。また、生成AIを用いた自社プロダクト開発も複数進めており、実際にクライアント企業にご利用いただくに至っております。

会社概要

会社名：株式会社STAR AI（スターエーアイ) | STAR AI Co., Ltd.

代表取締役：吉田 学

所在地：大阪府大阪市北区茶屋町１６番１号４０７

設立：２０２４年１月

URL：https://star-ai.jp