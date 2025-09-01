MDRT、2026年度グローバル本部の役員人事を発表









会員向けリソースと会員同士の交流の強化を推進



イリノイ州パークリッジ（2025年9月1日）－Million Dollar Round Tableグローバル本部（以下、MDRT）は、MDRTグローバル本部の第100代役員会会長としてJohn F. Nichols（ジョン・F・ニコルズ）MSM・CLU、事務局長としてSimon D. Lister（サイモン・D・リスター）Dip PFSが就任したことを発表しました。新たな体制の2026年度グローバル本部の役員会として、今後12か月間、金融サービスのプロフェッショナルとして最高水準の倫理観、知識、サービス、生産性を駆使して顧客に奉仕するというMDRTの使命を推進してまいります。











2026年度役員会メンバー

左から、Aurora L. Tancock, Clay Gillespie, John F. Nichols, Carol Kheng, Simon D. Lister

ニコルズは、前会長のCarol Kheng（キャロル・ケン）ChFCの後任として、役員会会長の責務を担っていきます。また、Clay Gillespie（クレイ・ギレスピー）CFP、CLUが副会長、Aurora L. Tancock（オーロラ・L・タノック）CFP、 FLMIが次席副会長にそれぞれ就任しました。2026年度MDRT役員会は、会員向けリソースの充実に注力し、MDRTコンテンツのデジタルライブラリーをさらに拡充します。会員が必要な時に活用できる「必携ガイド」として機能させることを目指します。また、会員コミュニケーション委員会（MCC）の活動強化を図り、地域MCCとグローバル組織の連携を深めるとともに、リーダーシップ開発への投資を通じて、会員主体のコミュニティが成長し、地域ごとに一貫した高品質の体験を提供できるよう取り組みます。対面イベントは引き続き重視され、会員同士の有意義な交流や、自己成長・職業的成長のための時間を提供する場として、MDRTアニュアル・ミーティングやMDRTグローバル・コンファレンスといった主要イベントを継続開催します。これらの場では、デジタル環境の進化や業務における AI の倫理的な活用について議論する機会を提供します。2026年度MDRTアニュアル・ミーティングは6月に米国カリフォルニア州アナハイムで、MDRTグローバル・コンファレンスは8月にオーストラリア・シドニーで開催予定です。これらのイベントは、MDRTのリーダーシップがグローバルコミュニティ内の専門知識の育成に継続的に取り組んでいることを示すものであり、会員がキャリアにおいて新たな成功を切り拓くことを支援しています。第100代役員会会長のニコルズは、「AIが私たちの生活や業務に一層浸透する中で、金融プロフェッショナル同士が視野を広げ、学び合うことがこれまで以上に重要になっています。MDRTは、最新の研究データやトッププロフェッショナルの経験を基に、会員が新しいトレンドに迅速に対応し、MDRT会員が顧客に最高水準のサービスを提供できるよう支援を続けてまいります。」と述べています。ニコルズはMDRT会員歴25年を誇り、20回のコート・オブ・ザ・テーブル（COT）、18回のトップ・オブ・テーブル（TOT）を獲得しています。2020年にメンバーシップ・ディビジョンのグローバル・カウンシル・メンバーを務め、、2019年には会則および倫理委員会のチェアを務めました。2022年度にはMDRT Foundationの会長を務め、Royal Order Excalibur Knightの称号を持ち、インナー・サークル・ソサエティーのメンバーです。事務局長に選出されたリスターはMDRT会員歴18年で、18回のコート・オブ・ザ・テーブル（COT）、15回のトップ・オブ・テーブル（TOT）を獲得しています。2025年MDRTアニュアル・ミーティングのProgram Development Divisionではグローバル・カウンシル・メンバーを務め、過去にはメイン・プラットフォーム委員会委員長（2024年）、フォーカス・セッション委員会委員長（2023年）、トップ・オブ・テーブル（TOT）グローバル・カウンシル・メンバー兼諮問委員会チェア（2021年）を歴任。MDRT Foundationではプラチナの騎士であり、インナー・サークル・ソサエティーのメンバーでもあります。（注）個人名と共に記載している略称の正式な英語名称は下記の通りです。CFP: Certified Financial PlannerCLU: Chartered Life UnderwriterChFC: Chartered Financial ConsultantDip PFS: Diploma in Financial PlanningFLMI: Fellow, Life Management InstituteMSM: Master of Science in Management参考情報Million Dollar Round Table (MDRT)： https://www.mdrt.org/ja/ MDRTイベント：https://www.mdrt.org/ja/meetings/MDRTについて1927年に設立された MDRT（Million Dollar Round Table）は世界85の国と地域、700社以上の企業から、世界トップクラスの生命保険および金融サービスの専門家たちが登録しているグローバルで独立した組織です。詳細はグローバル本部の日本語ウェブサイト https://www.mdrt.org/ja をご確認ください。本件に関するお問合わせ先MDRT PR事務局（プラップジャパン内）マートライEmail: MDRT@prap.co.jp