Ç¤Á¤ã¤ó¤Î°ßÂÞ¤òÄÏ¤à¥«¥ê¤È¤í¿©´¶¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¥³¥³¥í¶á¤Å¤¯¡ª¡Ö¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü
～ ¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)(*1)¤Þ¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹ ～
¥Þー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£ ¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É ¥·ー¥Ð(R)¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)(*1)¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ê¤È¤í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëÈë·í¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°¦Ç¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¡Ê»ô¤¤¼ç¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ç·×2,500Ì¾ÍÍ¤Ë¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
1È¢¹ØÆþ¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ö1È¢¥³ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç2,400Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)(*1)¡×500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2È¢¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ï¡Ö2È¢¥³ー¥¹¡×¤Ë±þÊç²ÄÇ½¤Ç¡¢100Ì¾ÍÍ¤Ë°¦Ç¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹Åù¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¤¦¤Á¤Î»Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥·ー¥Ð(R)¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥·ー¥Ð(R) ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°¦Ç¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÄó¶¡¤È°¦Ç¤È¤Î¡Ö¥³¥³¥í¶á¤Å¤¯»þ´Ö¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¡ÊA BETTER WORLD FOR PETS¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¡Ö¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÞÉÊ¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§¡¡1È¢¥³ー¥¹¡§¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) 500¥Ý¥¤¥ó¥È / 2,400Ì¾ÍÍ
2È¢¥³ー¥¹¡§¡¡¡¡¡¡ À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¤¦¤Á¤Î»Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º / 100Ì¾ÍÍ
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM) Á´À½ÉÊ
»²²ÃÊýË¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡1¡ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¡ËLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥·ー¥Ð(R)¡×¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3¡Ë¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4¡Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤ò³ÎÇ§
Í§¤À¤ÁÄÉ²ÃURL¡§ ¡¡https://lin.ee/56nnhyD
¥·ー¥Ð(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥Ð(R)¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡£°¦Ç¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥·ー¥Ð(R)¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¡¢http://sheba.jp/
¥Þー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï1975Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É»ö¶È¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò»ö¶È¡Ê¥¹¥Ë¥Ã¥«ー¥º(R)¤äM&M¡ÇS(R)¡¢BE-KIND(R)¡Ê¥Óー¥«¥¤¥ó¥É(TM)¤Ê¤É¡Ë¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¡ÊA BETTER WORLD FOR PETS¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥«¥ë¥«¥ó/¥¦¥£¥¹¥«¥¹(R)¡¢¥·ー¥¶ー(R)¡¢¥·ー¥Ð(R)¡¢¥×¥í¥Þ¥Íー¥¸(TM)¡¢¥¢¥¤¥à¥¹(TM)¡¢¥Ú¥Ç¥£¥°¥êー(R)Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥Ë¥åー¥È¥í(TM)¡¢¥°¥ê¥Ëー¥º(TM)¤Ê¤É¤Î¼ç¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¡¢http://www.marsjapan.co.jp
¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥¹ ¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÁíÇä¾å¹â¤Ï Ìó500²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó15ËüÌ¾¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¡¢http://www.mars.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡Ö¥·ー¥Ð(R) ¥Ç¥å¥ª(TM)¤Ç¥«¥ê¤È¤í¼Â´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×»öÌ³¶É
LINE¤Î¥·ー¥Ð(R)¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯10:00~17:00¡Ë
»öÌ³¶É±¿±Ä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Þー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
TEL¡§0800-800-5874¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯9:30～16:00¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·ー¥Ð®LIN(R)¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://lin.ee/56nnhyD
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·ー¥Ð®LIN(R)¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://lin.ee/56nnhyD