¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤Ë½¸·ë¡ª
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤Ë½¸·ë¡ª
¡ÖÅìµþ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢¼ê»Å»ö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È°ÛÊ¸²½¤ÎÊª¸ì
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î6Æü¤È7Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎË¤«¤ÊÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÁÏÂ¤À¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÎ·Ã¡¢¤µ¤é¤Ë°ÛÊ¸²½¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»³ÍÓ³×¡¢¥¢¥¿¤ÎÊÔ¤ßºÙ¹©¡¢ÌÚºà¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¼ê»Å»ö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÈÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÌÚºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¿ÁÇºà¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥°
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á
¡Ú»³ÍÓ³×À½ÉÊ¡Û
·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê»³ÍÓ³×¤ò»È¤¤¡¢Àð»Ò¡¢¤·¤ª¤ê¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±Æ³¨¿Í·Á¡Ö¥ï¥ä¥ó¡¦¥·¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¿¡Ê¿¢Êª¤Î¤Ä¤ë¡Ë¤ÎÊÔ¤ßºÙ¹©¡Û
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¿¢Êª¤Î¤Ä¤ë¡Ö¥¢¥¿¡×¡£¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾æÉ×¤ÇÈþ¤·¤¤À½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÁÇºà¤ò¸½ÂåÅª¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÃÏ¿Þ¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¡§2¤Ä¤ÎÊ¸²½¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¢ー¥È¡Û
º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÖÆüËÜÃÏ¿Þ¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÉ³Ý¤±¡×¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤ÊÌÊÉÛ¤ËÆüËÜ¤ÎÎóÅç¤¬ÀºåÌ¤Ë¼êÉÁ¤¤µ¤ì¡¢³ÆÅç¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÖÊÁ¤ä´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìËç¤ÎÉÛ¤Ë¡¢Æó¤Ä¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤¬ÍÏ¤«¤·¤¿¥í¥¦¤ÇÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÀ÷¤á¤º¤ËÊÁ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤¿µ»Ë¡¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´´¡Ê¥²¥Ç¥Ü¥°¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Åû·¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥Ë¥¹¥¿ー¡£
¼êÉÁ¤¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥È¥ì¥¢Íö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¤ä¡¢ÃæÉô¥¸¥ã¥ï½£¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·Ê¿§¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥Ð¥Ö»³Ï¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¡£
¥Á¥ë¥Ü¥óÃÏÊý¤ÎÅÁÅý¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌÏÍÍ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÊª¸ì¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ã¤ß¤ËËþ¤Á¤¿¹ñ¤ò´ê¤¦¡ÖÈþ¤·¤¤É±¡×¤ä¡¢ÃåÊª¤Èºù¤Î²Ö¤òÅ»¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê¸²½Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆâÊñ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÑºàÌÚ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¼êÉÁ¤¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ð¥Ê¥Ê´´¡Ê¥²¥Ç¥Ü¥°¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åû·¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ê³¸ÉÕ¤¡¦3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë
ÉÙ»Î»³ÌÏÍÍ¤Î¼êÉÁ¤¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯ ÆüËÜÃÏ¿ÞÌÏÍÍ¤Î¼êÉÁ¤¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½³°¸ò¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: Åìµþ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§ Æü»þ: 2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00 ¾ì½ê: Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Ûー¥ë Æþ¾ìÎÁ:
Á°Çä1Æü·ô¡§1,000±ß
ÅöÆü1Æü·ô¡§°ìÈÌ1,200±ß¡¢³Ø³ä600±ß¡¢¥¢¥Õ¥¿ー3¡Ê15:00°Ê¹ß¡Ë800±ß
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://tokyo.handmade-marche.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Í¸Â²ñ¼Ò ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥×¥í¥â¥· ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 090-3344-0529 ¥áー¥ë: promosijp@gmail.com