〈大丸京都店〉2025年9月 ゴルフNEWS『MY GOLF BUDDY 9月』

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2025年9月１日(月)→30日(火)

大丸京都店 ５階ゴルフウエア売場

※開催期間が異なるイベントもございます。

※掲載価格はいずれも税込み価格です。

「Top Deal（トップディール）」インソール無料足圧測定会

足圧バランスを測定し、インソール使用前後の違いを確認できます。

■9月20日(土)・9月21日(日)11時～18時

■5階 ゴルフ用品売場イベントスペース

快適な履き心地を叶えるインソールです。ゴルフで使用でき、スイングの安定を実感できます。当日は販売会も実施しています。足圧測定は無料ですのでぜひご参加ください！

「Top Deal（トップディール）」インソール 税込25,850円

シューズサイズ：22.0cm～29.0cm対応

熟練の職人による技をインソールに込めました。身体の専門家と熟練の技術者が共同開発し、日本国内で丁寧に作っています。

旬なアイテムをプラスして秋を先取り！

秋といってもまだまだ暑い！秋らしさを演出する、役立つアイテムをご紹介。

〈マンシングウェア〉

MEN’S

ロゴデザインベースボールキャップ 税込7,260円

品番：MG5FCP02M

直射日光も熱も跳ね返す体感温度差約マイナス10℃の遮熱キャップ「コカゲル」。フロント部分のロゴパッチワークがデザインポイント。

カラー：レッド、ベージュ、ネイビー

〈ヒールクリーク〉

LADIES’

裾切替フルジップパーカー 税込33,000円

品番：002-34911

肌触りが心地良いストレッチダンボール素材のパーカ―。素材機能はUVカット、接触冷感となっており3シーズン着用可能です。ツイルで切り替えた裾のディテールが、スポーティすぎない大人のパーカーに仕上げています。

カラー：カーキ、ライトベージュ、ネイビー

〈アダバット〉

MEN’S

デジタルペイズリーポロシャツ 税込19,800円

品番：082-13831

汗を素早く吸収・蒸発させ、さらりとした快適な着心地。ペイズリー柄のクラッシックさと現代的なデジタル表現を融合させた印象的な半袖シャツです。

カラー：ホワイト、ブラック、ボルドー

〈パーリーゲイツ〉

MEN’S

ベースボールロゴストレッチサッカーパンツ 税込28,600円

品番：053-5231921

秋を先取りしたベージュは、クラシックなデザインで着回しのきく1枚です！パーリーゲイツ2025秋コンセプトのベースボールモチーフでおしゃれに着こなしていただけます。カラー：ベージュ、ネイビー

〈M・U スポーツ〉

LADIES’

マルチバック 税込13,200円

品番：703R3014

LADIES’

トート型ボストンバッグ 税込20,900円

品番：703R3204

撥水機能付きナイロンワッシャー素材を使用した軽量バッグには便利なランドリー巾着付き。ニュアンスカラーの配色が〈M・U スポーツ〉には新鮮でトレンディーなカラーリングが新しい軽量バッグです。

カラー：ブラック、アイボリー、ベージュ

〈マックレガーゴルフ〉

MEN’S

ポロシャツ 税込19,800円

品番：19162-5602

伸縮性に優れたストレスフリーな着心地感です。秋色ベージュでおしゃれ感もさらにアップ！

カラー：ベージュ、グレー

ピュアチタンドライバー「Designer（デザイナー）」

独自開発のチタン3Dプリンターを採用。今までにない製造方法、真空レ-ザー式チタン熔解積層法により一切の繋ぎ目のないピュアチタンドライバーの製造を可能にしました。

〈ゴルフプラザアクティブ〉

MEN’S

「Designer（デザイナー）」ドライバー

GOLD EDITION 税込990,000円

BLACK EDITION 税込880,000円

真空3Dチタンプリント製法による完全シームレスボディ。一切の繋ぎ目がなく、溶接や鍛造・鋳造に見られる気泡の無い金属組織の精密で高強度のヘッドを実現いたしました。驚きの飛距離性能です。

ロフト：10.5° 高反発設計（ルール適合外）