【新しい形のペットイベント】犬種別×プロフェッショナル。“うちの子”との毎日がちょっと変わる特別な1日
株式会社フリーステッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 修）が企画する犬種別イベントは、従来のお買い物メインのペットイベントとは一味違う"学びや気づき”を軸にした特別な体験型イベントです。
犬の救命や防災を教える専門講師、獣医師、そして多分野で活躍するドッグトレーナーが一堂に集結。それぞれの犬種に合わせた、今すぐ役立つ知識と実践を飼い主さんへ直接届けます。参加者が“うちの子”に合う答えを見つけられる学びの場です。
イベントにお招きする各分野のプロフェッショナル一般社団法人日本ペット救命活動協会 小林繁之先生
ペットの救急救命や防災講座、家庭犬トレーニング、ドッグスポーツ、セラピードッグ派遣、小学校での講話、コラム執筆、テレビ出演など活動内容は多数。イベントでは普段から各地で開催されている大人気イベント「救急救命講座」や「防災講座」をご担当頂きます
▼ご参加予定イベント
Shih Tzu Festival 2025 Autumn(10/11開催)
Corgi Festival 2025 Autumn(10/12開催)
Shiba Festival 2025 Autumn(11/15開催)
Jack Russell Terrier Festival 2025(11/16開催)
hiff cafe tamagawa 小林 真也院長
犬・猫専門、3人の獣医師が立ち上げた皮膚科・耳科専門のクリニックで院長を務める。イベントでは犬種に多い病気についてや皮膚の病気などについてのコンテンツをご担当頂きます。
▼ご参加予定イベント
Retriever Day 2025(12/6開催)
Pomeranian MEET UP 2025(12/7開催)
愛犬の可能性を広げる多分野トレーナー
アジリティやノーズワーク、ディスクドッグなどのドッグスポーツから、テリントンTタッチ、ドッグマッサージ、リハビリなど、様々な分野で活動されているドッグトレーナーが各イベントに複数名お越し下さいます。
お悩みを改善する。だけではない、“うちの子”に合うプロのトレーナーさんにきっと出会えるはず
当日のスケジュールも続々発表！参加予約受付中▼Shih Tzu Festival 2025 Autumn(https://www.freestitch.jp/meetup/shih-tzu-festival-2025-autumn)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186566781
予約期間：2025年9月30日(火)9時まで
開催日：2025年10月11日(土)
▼Corgi Festival 2025 Autumn(https://www.freestitch.jp/meetup/corgi-festival-2025-autumn)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186566775
予約期間：2025年9月22日(月)9時まで
開催日：2025年10月12日(日)
▼Boston Terrier Festival 2025 Autumn(https://www.freestitch.jp/meetup/boston-terrier-festival-2025-autumn)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186567077
予約期間：2025年10月2日(木)9時まで
開催日：2025年10月13日(月・祝)
その他の開催犬種も随時スケジュール公開予定！
会場：埼玉スタジアム2002東側 大門上池調節池広場
開催日：2025年11月1日(土)
開催日：2025年11月2日(日)
▼Beagle MEET UP 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/beagle-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186691339
予約期間：2025年10月20日(月)9時まで
▼Dachshund MEET UP 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/dachshund-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186692383
予約期間：2025年10月22日(水)9時まで
▼Cocker Spaniel Festival 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/cocker-spaniel-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186693886
予約期間：2025年10月23日(木)9時まで
会場：吉見総合運動公園(〒355-0103 埼玉県比企郡吉見町今泉141)
開催日：2025年11月15日(土)
開催日：2025年11月16日(日)
▼Shiba Festival 2025 Autumn(https://www.freestitch.jp/meetup/shiba-festival-2025-autumn)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186753424
予約期間：2025年11月4日(火)9時まで
▼Jack Russell Terrier Festival 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/jack-russell-terrier-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186760050
予約期間：2025年11月6日(木)9時まで
開催日：2025年12月6日(土)
開催日：2025年12月7日(日)
▼Retriever Day 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/retriever-day-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186907428
予約期間：2025年11月26日(水)9時まで
▼Pomeranian MEET UP 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/pomeranian-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186907556
予約期間：2025年11月27日(木)9時まで
会場：関東近郊（第一候補：埼玉スタジアム2002東側広場）
開催日：2025年11月29日(土)
開催日：2025年11月30日(日)
▼Chihuahua Festival 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/chihuahua-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186882172
予約期間：2025年11月20日(木)9時まで
▼Italian Greyhound Festival 2025(https://www.freestitch.jp/meetup/italian-greyhound-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=186882610
予約期間：2025年11月20日(木)9時まで
【イベントに関するお問合せ】
イベントへの取材なども随時受け付けておりますので、ご希望の方は下記へご連絡下さい
担当者名：山本
電話番号：03-6910-5730（受付時間：平日10時～19時）
問い合わせフォーム：https://www.freestitch.jp/contact
【会社概要】
社名：株式会社フリーステッチ
本社所在地：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-16-12 CSビル
代表取締役：川田 修
設立： 平成17年6月21日
HP：https://www.freestitch.jp/