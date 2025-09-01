【新しい形のペットイベント】犬種別×プロフェッショナル。“うちの子”との毎日がちょっと変わる特別な1日

株式会社フリーステッチ

株式会社フリーステッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 修）が企画する犬種別イベントは、従来のお買い物メインのペットイベントとは一味違う"学びや気づき”を軸にした特別な体験型イベントです。

犬の救命や防災を教える専門講師、獣医師、そして多分野で活躍するドッグトレーナーが一堂に集結。それぞれの犬種に合わせた、今すぐ役立つ知識と実践を飼い主さんへ直接届けます。参加者が“うちの子”に合う答えを見つけられる学びの場です。

イベントにお招きする各分野のプロフェッショナル

一般社団法人日本ペット救命活動協会 小林繁之先生

ペットの救急救命や防災講座、家庭犬トレーニング、ドッグスポーツ、セラピードッグ派遣、小学校での講話、コラム執筆、テレビ出演など活動内容は多数。イベントでは普段から各地で開催されている大人気イベント「救急救命講座」や「防災講座」をご担当頂きます

▼ご参加予定イベント

Shih Tzu Festival 2025 Autumn(10/11開催)

Corgi Festival 2025 Autumn(10/12開催)

Shiba Festival 2025 Autumn(11/15開催)

Jack Russell Terrier Festival 2025(11/16開催)

hiff cafe tamagawa 小林 真也院長

犬・猫専門、3人の獣医師が立ち上げた皮膚科・耳科専門のクリニックで院長を務める。イベントでは犬種に多い病気についてや皮膚の病気などについてのコンテンツをご担当頂きます。

▼ご参加予定イベント

Retriever Day 2025(12/6開催)

Pomeranian MEET UP 2025(12/7開催)

愛犬の可能性を広げる多分野トレーナー

アジリティやノーズワーク、ディスクドッグなどのドッグスポーツから、テリントンTタッチ、ドッグマッサージ、リハビリなど、様々な分野で活動されているドッグトレーナーが各イベントに複数名お越し下さいます。

お悩みを改善する。だけではない、“うちの子”に合うプロのトレーナーさんにきっと出会えるはず

当日のスケジュールも続々発表！参加予約受付中

その他の開催犬種も随時スケジュール公開予定！

会場：埼玉スタジアム2002東側 大門上池調節池広場

会場：吉見総合運動公園(〒355-0103 埼玉県比企郡吉見町今泉141)

会場：関東近郊（第一候補：埼玉スタジアム2002東側広場）

