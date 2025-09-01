各種実績多数創出！「 buyer’s room 2025（11月の部）」商品募集開始のお知らせ

特産品評価委員会は、全国商工会連合会（東京都千代田区）の事業として、地域の資源・技術の活用、商工会の支援のもとに開発された特産品の普及や中小・小規模事業者の販路開拓の支援を目的に、「buyer’s room（バイヤーズルーム）2025（11 月の部）」を実施いたします。

2020年度から開始した本事業は、「審査会型ビジネスマッチング」をテーマにし、商談に重点を置き、過去9回の累計で1627件の新規商談が発生しました。本年度も褒賞による付加価値向上に加え、ビジネスマッチング強化を目指します。

11月の部のエントリー募集期間は、2025年9月1日(月)10時～2025年9月30日(火)17時です。

※（左上）昨年開催時の審査の様子

※（右上）昨年、中小企業庁長官賞を受賞した「waon＋ 発酵生キャラメル 口福のもなかセット（もてなし蔵和on）」

【実施の背景】

全国各地でモノづくりに取り組む中小・小規模事業者にとって「地域性や付加価値が高い商品を作ったが、PRや販路開拓ができず地域でしか流通できていない」という悩みは珍しくありません。全国商工会連合会では、全国の中小・小規模事業者に対して、販路開拓のチャンスを創出し、新たなビジネスマッチングの場として「buyer’s room」を実施します。

【buyer’s roomとは】

「buyer’s room」は、全国各地の中小・小規模事業者が抱える商品開発、販路開拓というモノづくりにおける課題をバイヤー、シェフといった流通関係者とともに解決する取り組みの一環です。

全国各地から販路開拓を目指す事業者の商品を募集し、都内の会場にて流通関係者等が審査や商談希望商品の選定を行います。出品者は、地域にいながら、移動コストもなく、販路開拓のチャンスが得られるなど多くの参加メリットがあります。

（１）審査会（2025年11月11日実施）

趣旨に賛同した約40名のバイヤー企業（スーパー、セレクトショップ、通販、カタログギフト、飲食店、宅配、卸会社等）を中心とした流通関係者が審査員として一堂に集まり、試食等により審査を行います。バイヤー企業が商談を希望する商品に審査員特別賞を提供し、流通機会を創出します。

（２）各種賞の授与

経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞、金賞、銀賞、銅賞、審査員特別賞、全国商工会連合会賞を授与します。

なお、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞は「buyer's room 2025（9月の部）」の投票内容と合わせ、最も得票数の多い商品を経済産業大臣賞、その次に得票数が多い商品を中小企業庁長官賞とし、年間で1回のみ交付となるため、2025年12月に発表を予定しています。

（３）受賞品を流通関係者へPR

本事業の事務局を務める株式会社リトルワールドが企画運営する「チーム・シェフ」プロジェクトは、バイヤーやシェフといった流通関係者900名のネットワークを有し、中小・小規模事業者との販路開拓を趣旨としたマッチングを年間900件以上行う実績があります。本事業で審査員特別賞等を受賞した商品を対象に50名以上の流通関係者にメール配信にて商品PRを行います。

【成果事例】

・累計9回の開催で1627件の新規商談

・本取り組みのマッチングにより売上が100万円以上発生した商品が55件発生

・マッチングにより1億8,629万円以上の売上効果

※上記は2020年～2025年1月時点までの実績

【buyer’s room概要】

・エントリー募集期間 ： 2025年9月1日(月)10時～2025年9月30日(火)17時

・書類選考 ： 2025年10月1日（水）、2日（木）

・選考結果通知 ： 2025年10月3日（金）

・審査会 ： 2025年11月11日(火) ※都内にて実施

・賞の通知、発表 ： 2025年12月中旬 ※郵送にて通知、HPでの発表





・エントリー部門 ： 食品…加工品（加工食品、調味料、スイーツ、飲料・酒類など）

・エントリー費 ： 一般価格：1商品目2万円、2商品目1万円 ※税込表記

（書類選考通過事業者のみ） ： 商工会員特別価格：1商品目1万円、2商品目5,000円

・審査会受付商品数 ： 書類選考を実施の上で100商品目安

・特別協力 ： チーム・シェフ

【お申し込みについて】

下記の全国商工会連合会サイト「CANVAS」のページ下部『今すぐ申し込む』よりお申込みください。

申込サイトURL https://www.canvas-shokokai.jp/service/btob/6220/

※申込には、CANVASサイトのアカウント作成（会員登録）が必要になります。

【審査 委 員を務めるパートナーバイヤー企業情報（予定）】 (※50音順)

AKOMEYA TOKYO、アルディス、安心堂、イミコトマルシェ、おいしいファンディング、オーイズミフーズ、大野屋、北野エース、紀ノ國屋、京阪百貨店、こだわりや、ジェイアール東日本企画、自然食品F&F、信濃屋食品、JALUX、食文化、スズキヤ、大丸松坂屋百貨店、高島屋、食べチョク、Choco CRAFT、テレビ東京ダイレクト、東急百貨店、西日本旅客鉄道、日本百貨店、ハーベスト、Bistro Q、日の丸サンズ、フェリシモ、 ふるさとサービス、プレミアムウォーター、ベルーフ、ポジティブドリームパーソンズ、マクアケ、もへじ、ヨシケイ東埼玉・播州、ヨシケイ栃木フーズ/ヨシケイ茨城 、ルミネ、レザネフォール、ロイヤルコントラクトサービス、ロッピングライフ

buyer’s room公式ホームページ：https://buyers-room.com/

【商工会とは】

商工会は、商工会法に基づき、地区内の商工業者により自主的に組織された法人。現在、全国に1,589の商工会、各都道府県に47の都道府県連合会があり、約79万の会員事業者を有します。全国商工会連合会は、商工会の全国組織です。