リコピン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月29に「リコピン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。リコピンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
リコピン市場の概要
リコピン 市場に関する当社の調査レポートによると、リコピン 市場規模は 2035 年に約 272.9 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の リコピン 市場規模は約 151.3 百万米ドルとなっています。リコピン に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、リコピン市場シェアの拡大は、機能性食品への移行の進展によるものです。当社の市場調査によると、栄養価と生理活性成分が認められている機能性食品の消費量は世界市場で大幅に増加しています。リコピンは食品と飲料業界の様々な製品にますます多く取り入れられており、健康志向の顧客基盤の拡大を反映しています。
リコピン市場に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/lycopene-market/59101
リコピンに関する市場調査では、技術革新の進展により市場シェアが拡大することが明らかになっています。バイオテクノロジー産業の進歩により、リコピンの高度な抽出と製剤化技術の開発が市場を牽引しています。CO2抽出や無溶媒プロセスの採用増加は、純度の向上とコスト削減に繋がっており、これは持続可能性への取り組みにも合致しています。当社の市場調査によると、2023年には溶媒使用量が約80%削減され、世界中で純粋なリコピンの採用が増加すると予測されています。
しかし、政府による価格規制は、世界のリコピン市場の成長を阻害する大きな抑制要因となっています。価格統制は通常、メーカーの利益を低下させ、研究開発部門への投資を抑制し、市場浸透を鈍化させます。例えば、日本の国民健康保険では、2020－2023年の間に価格改定が行われ、償還額が年間約1.6%減少することが分かっており、サプライヤーの収益を減少させ、今後数年間の市場成長を抑制することが予想されています。
リコピン市場セグメンテーションの傾向分析
リコピン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リコピン の市場調査は、形態別、性質別、アプリケーション別、特性別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
リコピン市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-59101
アプリケーション別に基づいて、市場はさらに栄養補助食品と機能性食品、食品と飲料 （着色料と強化剤）、化粧品とパーソナルケア、医薬品、動物飼料（水産養殖と家禽）に分割されています。これらのうち、栄養補助食品と機能性食品セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれ、35%を超える市場シェアを占めると予測されています。このセグメントの成長は、消費者需要の高まり、B2C主導のマーケティング、そして規制の厳格化によって企業が標準的で安全かつ信頼性の高いリコピンベースの製品の開発を迫られていることに支えられています。これにより、顧客の信頼が確保され、これらの機能性食品ソリューションの長期的な受容が促進されます。強力な科学的研究と消費者からの肯定的なフィードバックが、市場の成長を後押ししています。
