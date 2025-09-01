不動産投資のベルテックス 不動産投資型クラウドファンディング『VERFUND 15号』を本日９/１（月）より運用開始！
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、不動産小口化商品
『VERFUND 15号』の運用を、2025年９月１日（月）より開始いたしました。
『VERFUND（ベルファンド）15号』 の概要
『VERFUND 15号』は、「メイクスデザイン新宿」（東京都新宿区）の１室を対象不動産とし、予定分配率 5.0%（年利）で89日間の短期運用を行います。出資者の安全性を高めるため、従来同様「優先劣後構造」を採用しており、損失が30%以内であれば元本が保全される設計です。
本ファンドは、アフターコロナ時代における資産運用ニーズの高まりを背景に、販売開始前より多くのお問い合わせをいただきました。インターネットおよびスマートフォンからの申込・契約が可能で、手軽に不動産投資を始められる点が好評を得ています。
『VERFUND 15号』情報はこちら
https://verfund-invest.com/investment/fund_list.html
投資家登録及び電子申込はこちら
https://verfund-invest.com/
【対象物件】
メイクスデザイン新宿（東京都新宿区新宿5-18-10）の1室
【募集概要】
募集優先出資額：24,500,000円
出資総額 ：35,000,000円（優先出資：24,500,000円、劣後出資：10,500,000円）
1口 ：100,000円（1口から申込可能）
【運用期間】
2025年9月1日～2025年11月28日（89日間）
アフターコロナ時代の今、資産運用商品に対する投資家の皆様の期待は想定以上に強く、募集開始前から多数のお問い合わせを頂いております。「不動産投資はよくわからないけど、少額からならやってもいい」「資産形成に不安を感じている」方や「これから資産形成を検討している」等お考えの方は、ぜひともホームページをご覧いただき、お気兼ねなくお問い合わせください。
VERFUND（ベルファンド）とは
【VERFUND】（以下：ベルファンド）は、不動産特定共同事業法の電子取引業務の認可（または登録）を受ける株式会社ベルテックスが提供する、不動産型クラウドファンディングサービスです。
資産運用をしたい投資家から資金を集め、株式会社ベルテックスが運営するベルファンドを通じて不動産運用を行い、運用益や売買益を投資家に分配する仕組みです。なお、出資者の安全性を高めるために優先劣後構造を採用しており、売却損が発生しても出資分より減額することで、30％を超える減額がない場合出資者の元本は守られます。
株式やFXのように、値動きが激しい金融取引ではなく、マーケットの影響を受けにくい新しい投資先として、また管理の手間もなく手軽に資産運用を始めることができることから、投資家からの注目度が高いサービスとなっています。
株式会社ベルテックスについて
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
