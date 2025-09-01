ウルトラランナー・いいのわたる選手の「世界五大陸走破」の挑戦。第3章【オーストラリア大陸編】の走行距離が1,000kmを突破！
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手は、2023年6月7日から世界5大陸の端から端まで自分の足だけで走る大冒険『Trans Atlas Running』（以下、TAR）に挑戦しています。5大陸を走り終えた際の総走行距離は、およそ60,000km（地球1周半分）です。
南北アメリカ大陸に続き、オーストラリア大陸はTAR第3章となります。2025年8月9日にオーストラリア大陸でのランニングを開始したいいの選手。同月27日にオーストラリア大陸での走行距離が1,000kmを突破しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328451&id=bodyimage1】
西海岸最大の都市・パースを出発した初日は大雨に降られ、ランニングを6kmで中断を余儀なくされたものの、2日目からは連日70km前後を走り続けています。約760km地点のNorsemanからは、1,000km以上にわたり街はおろか、宿泊施設さえもない区間が続きます。広大な国土に対して、人口密度が極めて低く、その低さは世界でトップクラスです。
オーストラリア大陸での旅は、パースから東海岸のシドニーまでの4,500km。これまでの南北アメリカ大陸に比べ、距離は短いものの、厳しい自然環境と飲食物の補給や街での宿泊が難しいことから、いいの選手は過酷な道のりを歩むことになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328451&id=bodyimage2】
クラウドファンディングは目標金額の4倍超を集めて終了！
また、オーストラリア大陸での挑戦に合わせて実施していたクラウドファンディングが8月20日に終了。目標金額100万円に対して、 427万7,500円を集めて成功裡に終了いたしました。多大なるご支援をいただきありがとうございました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328451&id=bodyimage3】
いいの選手の足跡はSNSからご覧いただけます。まだまだ続くいいのわたる選手の大冒険をぜひ応援してください。
Trans Atlas Runningウェブサイト
https://tabirun.run/world
＜ルーセントのサポート＞
ルーセントはいいのわたる選手に下記のサポートを行なっています。
・チャレンジ用物品の提供
挑戦に必要な携帯品（食料やランニング用備品、補給食、トレッキングポール等）を日本で用意し、アメリカ滞在中のいいのわたる選手にお届けしました。
・手続きや書類の準備で協力
越境時に必要な書類の用意やサポートカーの輸送手続き、保険の手続き、サポートカーのドライバーの手配、現地企業の調査や連絡などを行いました。
・クラウドファンディングの運営
プロジェクトの活動資金を獲得するため、クラウドファンディングを実施いたしました。クラウドファンディングは各ステージで実施しています。また、クラウドファンディングで作成したグッズを特設サイトで販売し、クラウドファンディングを開催していない時期にもいいの選手の活動資金集めを行なっています。
ECサイト「LUC＋BASE shop」
https://luctus.base.shop/
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
軽量で汗抜けがよい「超軽量カットソー」、背面がメッシュの「メッシュカットソー」の2種を提供しています。肌に張り付かず、すぐに水分が乾く仕様なので、長時間走るレースでも選手のパフォーマンスを落とすことがありません。
