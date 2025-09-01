Questex の IHIF Asia は、1,070億ドルの運用資産（AUM）を代表する100名以上のグローバル投資家 を惹きつけ、ホスピタリティ業界のディールメイキングを推進します





香港、2025年9月1日 /PRNewswire/ -- Questex のInternational Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia は、過去最高の参加者数を発表しました。1,070億ドルの運用資産（AUM）を代表する100名以上の主要投資家が参加を予定しており、これは出席予定者全体の40％を占めています。このフォーラムは、2025年9月17日から19日まで Regent Hong Kong にて開催されます。

アジア太平洋地域のホスピタリティ市場が、力強い取引活動と投資家の信頼感によって世界的なベンチマークを上回り続ける中、IHIF Asia は、この地域の力強い成長軌道を活用しようとするディールメーカーにとって、地域を代表する主要な集いの場として位置づけられています。

「投資家比率が40％に達していることは、IHIF Asia が真にディールに特化したイベントとして独自の位置づけを持っていることを示しています。」と、Questex Asia のバイスプレジデント IB Saravanan 氏は述べました。「このように資本の意思決定者が一堂に会することで、有意義な取引やパートナーシップにおいて比類のない機会が創出されます。」

投資家代表団には、Blackstone、City Developments Limited、Gaw Capital Partners、Goldman Sachs Asset Management、Japan Hotel REIT Advisors、Shun Tak Holdings、Starwood Capital Group、Wayfarer Worldwide Hotels、Yu Tai Hing Company Limited などが含まれており、投資スペクトラム全体にわたる数十もの積極的な資本ソースが参加します。

テーマ 「Beyond Borders: Markets, Capital, Growth」 では、投資家にとって重要な問いを取り上げます: どのセカンダリーマーケットが最も高いリターンを提供するのか？ESG 要件はどのように投資基準を再構築しているのか？将来の資産評価において、テクノロジーはどのような役割を果たすのか？

主なプログラムには、アジア太平洋地域主要都市における独自の取引データを紹介するCBRE Capital Talks、サードパーティーマネジメントとオーナーブランドパートナーシップにおける ROI を分析する The Operator Equation、そして大手ホテルグループの経営幹部が市場のディスラプションへの対応を議論する CEO Growth Strategies Panelが含まれます。

このフォーラムは、富裕層、ファミリーオフィス、政府系ファンド、プライベートエクイティグループ、グローバルホテルブランド、そして有力なデベロッパーを結集します。事前登録では、日本のREIT、オーストラリアの年金基金、そして 中東の政府系ファンド からの強い参加が確認されています。

