【本の要約サービス「flier」月間ランキング】 第１位は目標達成への最適ルートを案内する『努力の地図』 「今の自分」を肯定的に捉える本にも注目が集まる 全国の書店でフェア開催
累計会員数126万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2025年8月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
今回1位に輝いたのは、『努力の地図』（荒木博行／クロスメディア・パブリッシング）でした。「頑張っても報われない」「自分の努力は無意味だったのでは」…といった悩みを抱えている人は多いと思います。本書では、努力を複数の階層や類型などに分類・構造化し、目的達成に向けて思考や行動を最適化する方法を紹介しています。
また、2位に『うまくいく人は自分にやさしい』（今井孝／KADOKAWA）、7位には『自分に嫌われない生き方』（谷口たかひさ／KADOKAWA）がランクイン。多忙な日々に翻弄されて、自己否定に陥りがちな思考をストップし、今の自分を肯定的に捉えていくための本が、支持を集めました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年7月25日～2025年8月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2025年8月）
1位：『努力の地図』（荒木博行／クロスメディア・パブリッシング）
2位：『うまくいく人は自分にやさしい』（今井孝／KADOKAWA）
3位：『ＡＩのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい！』（木内翔大／KADOKAWA）
4位：『若者が去っていく職場』（上田晶美／草思社）
5位：『マウントを取らずにはいられない人』（片田珠美／PHP研究所）
6位：『やばい心理学』（内藤誼人／総合法令出版）
7位：『自分に嫌われない生き方』（谷口たかひさ／KADOKAWA）
8位：『なぜ4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか』（岩本武範／サンマーク出版）
9位：『もっと学びたい！と大人になって思ったら』（伊藤賀一／筑摩書房）
10位：『才能のトリセツ』（佐野貴／PHP研究所）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2025年10月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2025年8月 ビジネス書月間ランキング1位『努力の地図』
著者 荒木博行氏 コメント
このたび『努力の地図』がフライヤー月間要約ランキング1位に選ばれたこと、大変光栄に思います。
努力という言葉は、時に重く感じられるものですが、本書ではそんな努力という言葉を構造化することで、より力を抜いて考えられるようなメッセージにまとめました。いろんな努力があるし、いろんな報酬がある。その型は本来多様なんです。だから今の努力に疲れたら、他の型がないかを考えればいい。今回の評価は、そんなメッセージに多くの方が共鳴してくださった結果なのであれば嬉しいです。ありがとうございました。
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,000冊以上の本を読むことができます。
書店フェア
「ネットとリアル書店の融合」をテーマに、書店と連携した企画です。各書籍のPOPに付けたQRコードをスマートフォンで読み取れば、通常は有料の要約文を、どなたでも無料で本に触れずに「立ち読み」ができます。本の大筋を捉えてもらうことで、来店者の興味を高め、“いま出会うべき本”を選べる仕組みです。
