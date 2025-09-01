株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、当社が提供する会員サービス「明治会員ID」の会員数が10万人を突破したことをお知らせします。

「明治会員ID」について

2025年1月から本格的に展開を開始した当社公式の会員サービスです。ご登録いただくことで、共通のIDにて公式アプリや会員限定サービスをお楽しみいただけるほか、会員限定キャンペーンへのご参加や当社独自の「明治ポイント」の獲得が可能です。貯まったポイントは、当社商品と交換できるクーポンへの引き換えや、会員限定の抽選キャンペーンへの応募など幅広くご利用いただけます。

会員数増加の背景

2025年1月に実施した「明治会員ID 新規登録キャンペーン」や、2025年6月に実施した「きらめく純金アポロが当たる！ドキドキ夢のプレゼントキャンペーン」が好評を博し、想定を超えるスピードで多くのお客さまにご登録いただきました。当会員サービスは2026年春までに会員目標数として15万人を目指しており、実質7カ月で10万人を超える方に会員登録いただけたことを、順調な進捗と捉えております。なお、現在（2025年9月1日時点）は13万人の方に会員登録いただいております。

今後の展開と目標

会員数の増加により、お客さまとの接点をさらに広げることができるようになりました。今後は、会員の皆さまからの声を反映しながら、よりサービス内容の改善と充実に繋げるとともに、アプリを中心としたデジタルサービスを通じて、当社の商品やサービスをこれまで以上に分かりやすくお届けしてまいります。

具体的には、お客さまのライフステージに合わせた健康課題を解決する商品やサービスを含めた幅広いソリューションを、お客さまのメリットに繋がるキャンペーンやポイント、クーポンと組み合わせて提案してまいります。また、会員向けのキャンペーンの実施や、明治ポイントの交換先の拡充にも取り組みます。加えて、まだ​市場に​出ていない​明治の​商品を​お試しできる​プラットフォーム「ミラマル」※１のご利用における会員特典の拡充も予定しています。

※１：当社の新商品など、広く流通する前のテスト段階の商品をお試しいただけるプラットフォームです。ユーザーはアンケートやインタビューを通じて当社に対してフィードバックが可能で、当社はユーザーから得たフィードバックを商品やサービスの改善に繋げていく、共創型のECプラットフォームです。

ミラマル：https://miramaru.meiji.co.jp/

明治会員ID10万人突破記念キャンペーン

明治会員ＩＤ登録者数10万人突破の感謝と、より多くのお客さまの登録を呼びかけるため、特別キャンペーンを実施します。キャンペーンサイトでエントリーされた方を対象に各種景品が当たるオープンキャンペーンを開催します。

キャンペーン名：明治会員ID10万人突破記念キャンペーン

・応募期間：2025年9月1日（月）～９月30日（火）

・景品：

1等：プラチナインゴットと 商品詰め合わせ※２（約10万円分相当） 抽選3名様

2等：商品詰め合わせ（約10万円分相当） 抽選20名様

3等：明治ポイント200pt 抽選10,000名様

参加賞：明治ポイント10pt エントリー者全員

・キャンペーンサイト：https://campaign.meiji.co.jp/campaignDetail/66544998107506/3ceb5574-6b4a-4de1-920e-6ab6399dab69

※２：商品詰め合わせには金券を含みます。

当社は、継続的な明治会員の拡大を通じて、明治マーケティングDXの取り組みを拡充し、お客さまへ継続的に健康価値を提供してまいります。