au PAYのオートチャージ設定・利用でもれなく100ポイントがもらえるキャンペーン開催
KDDI、auペイメントは2025年9月1日から10月31日まで、au PAYでオートチャージ設定（注1）をした上で、au PAY（コード支払い）またはau PAY プリペイドカードを利用すると、もれなく 100Pontaポイントがもらえるキャンペーン（以下 本キャンペーン）を実施します。
2025年8月31日以前にオートチャージ設定を完了しているお客さまも、本キャンペーンの対象となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328342&id=bodyimage1】
au PAYのオートチャージは、利用時に不足分だけをチャージする「不足額チャージ」と、残高が指定した金額を下回った際に一定額をチャージする「一定額チャージ」の2種類の方法をお選びいただけます。チャージ手段はau PAY カード、通信料金合算支払い、auじぶん銀行から選択可能で、手数料なく利用でき ます。チャージ手段にau PAY ゴールドカードを設定すると、Pontaポイントを還元する「ポイントアップリワード（注2）」の特典も提供しています。
■ au PAYのオートチャージを使おうキャンペーンについて
適用条件
期間中に以下（1）～（3）をすべて満たすお客さま（順番は問いません）
（1） au PAYでのオートチャージ設定を完了
（2） au PAY（コード支払い）またはau PAY プリペイドカードで合計200円以上利用
（3） キャンペーンページ（https://camp.auone.jp/campaign/f71a27fefe7d7ba31877d64d?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2509autocharge）
からエントリー
※特典対象者抽出時点 で、オートチャージ設定が解除されていた場合は対象外となります。
特典
100ポイント
※特典はPontaポイントとして2025年12月末までに加算します。
期間
2025年９月1日10:00 ～ 10月31日23:59
条件などの詳細はこちら
（https://camp.auone.jp/campaign/f71a27fefe7d7ba31877d64d?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2509autocharge）をご参照ください。
KDDIとauペイメントは、オートチャージを始めとしたau PAYを便利に利用できる機能を提供することにより、お客さまの生活に寄り添い、末永く愛用される決済手段となることを目指していきます。
（参考）
■au PAY アプリでのオートチャージ設定方法
（1） au PAY アプリを起動し、バーコード右上の「オートチャージ」アイコンをタップします。
（2） 「設定する」ボタンをタップします。
（3） お好きなチャージ手段を選択します。
（4） オートチャージ限度額を設定し、最後に4桁の暗証番号を入力すると、設定完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328342&id=bodyimage2】
オートチャージ設定方法：https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/charge-guide/dtl_auto.html
※上記で設定できるオートチャージは不足額チャージになります。一定額チャージをご利用の場合は、チャージ画面から設定してください。
※HOME面に「オートチャージ」アイコンが表示されていない場合は、アプリのアップデートをお試しください。
■「au PAY」特長
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物
■「au PAY」特長
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物