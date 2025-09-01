初心者の英会話スタートを後押し！ワールドトーク、初回ポイント2倍キャンペーンを9月実施
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/ ）は、初めてワールドトークをご利用いただく方に向けて、新規会員登録時に付与されるポイントが2倍になる『初回ポイント2倍キャンペーン』を、2025年9月1日より開始いたします。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービスをスタートし、現在300名を超える講師がレッスンを提供しております。
ワールドトークURL：https://www.worldtalk.jp/
リリース背景
近年、オンライン英会話の利用が拡大する中で、「レッスンを継続できるか不安」「自分に合った講師を見つけられるか心配」といった声も多く寄せられています。特に初めてサービスを利用する方にとっては、限られたポイント内で講師との相性を確かめることが難しく、最初の一歩が大きなハードルになることがあります。
こうした背景を踏まえ、ワールドトークでは、新たにご登録いただいた皆様がより多くの講師と出会い、自分に合ったレッスンスタイルを見つけられるよう、新規会員登録時にポイントを通常の2倍付与する「初回ポイント2倍キャンペーン」を実施する運びとなりました。
※本キャンペーンは、初めてご利用いただく方に十分なレッスン体験の機会を提供し、英会話学習の継続を支援することを目的としています。
取り組み内容（詳細）
■ 実施期間
2025年9月1日（月）～9月30日（火）
■ 対象者
期間中にワールドトークへ新規会員登録された方
■ キャンペーン内容
新規会員登録時に通常付与される910ポイントが、キャンペーン期間中はクーポンコード「C777-0930」を入力すると2倍の1,820ポイントになります。
付与されたポイントはお好きな講師とのレッスンにご利用いただけます。
■ ポイント付与タイミング
・会員本登録後、通常ポイント（910pt）付与、クーポンコード「C777-0930」を入力後キャンペーン追加分（910pt）を付与
■ キャンペーン特設ページ
https://www.worldtalk.jp/p/2xpoint_2509
■ 注意事項
・対象は新規会員登録者に限ります
・クーポンコードは新規会員登録から48時間以内にご入力いただかないと、ご利用いただけません。
・ポイントの有効期限は付与日から1ヶ月です
・本キャンペーンの適用はお一人様1回限りです
・過去に登録されたことのあるアカウントは対象外となります
※ポイントは1pt＝1円相当としてご利用いただけます。
※目安として、1回のレッスンは390ポイントから受講可能です。
■ こんな方におすすめ
・まずは気軽に複数の講師を試してみたい
・自分に合う先生をじっくり探したい
・はじめての英会話レッスンを充実した内容で体験したい
・英語に苦手意識があるけれど、一歩踏み出してみたい
個人情報の取り扱いについて
お預かりした個人情報は、株式会社ライトアップの個人情報保護方針に則り、適切に管理いたします。返還ポイントの適用および事務局からのご連絡のみに使用し、第三者への提供は一切行いません。詳細は、当社のプライバシーポリシー（ https://www.writeup.jp/privacy/ ）をご確認ください。
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328068&id=bodyimage1
