第8回中高生情報学研究コンテスト 参加募集開始のお知らせ
一般社団法人情報処理学会（会長：萩谷昌己）は、第88回全国大会で、第8回目となる「中高生情報学研究コンテスト」を開催します。
高校生なら「情報」、中学生なら「技術・家庭」技術分野「情報技術」に沿った探究活動など、日頃の情報学分野での学習成果のポスター発表を大募集しています。
＜情報処理学会 第88回全国大会併催 第8回中高生情報学研究コンテスト 開催概要＞
ブロック大会：2025年12月13日（土）-21日（日）（オンライン開催）
全国大会 ：2026年3月7日（土）（松山大学 文京キャンパス）
主催：一般社団法人 情報処理学会 情報処理教育委員会
一般社団法人 情報処理学会 初等中等教育委員会
共催：国立情報学研究所
後催：文部科学省
国立研究開発法人科学技術振興機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人国立高等専門学校機構
公益社団法人全国高等学校文化連盟
全国高等学校情報教育研究会
全国専門学科情報科高等学校長協会
一般社団法人 情報オリンピック日本委員会
情報学科・専攻協議会
詳細：https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/88PosterSession/
・費用：無料
・受付開始：2025年9月1日（月）
・申込締切：2025年10月31日（金）正午
※申し込み状況に応じて、ブロック大会および全国大会の出場チーム数について、
学校単位で制限をかける可能性があります。
・応募資格：中学生や高校生、高専生（3年まで）で構成されたチーム（4名以下）で、
保護者または指導者など責任者が必要です。チームメンバーの少なくとも1名は情報処理学会ジュニア会員であること。
◆情報処理学会 ジュニア会員について
小学生から大学学部3年生まで会費無料で入会いただけます。
ジュニア会員のご案内 https://www.ipsj.or.jp/junior/aboutJunior.html
ぜひお見逃しのないよう、お願い申し上げます。たくさんのご応募をお待ちしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327415&id=bodyimage1】
情報処理学会 第81回全国大会 中高生ポスターセッション（第1回中高生情報学研究コンテスト）の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327415&id=bodyimage2】
情報処理学会 第86回全国大会併催 第6回中高生情報学研究コンテストの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327415&id=bodyimage3】
情報処理学会 第87回全国大会併催 第7回中高生情報学研究コンテストの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327415&id=bodyimage4】
＜参考情報＞
[1] 情報処理学会 ジュニア会員のページ
https://www.ipsj.or.jp/junior/
[2] 情報処理学会 教育・人材育成のページ
https://www.ipsj.or.jp/education/
[3] 第7回中高生情報学研究コンテスト報告記事
（情報処理, Vol.66, No.8 ぺた語義）
https://www.ipsj.or.jp/magazine/9faeag0000005al5-att/6608peta.pdf
[4] 高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）に関する情報処理学会の意見表明について
（学会誌「情報処理」note）
https://note.com/ipsj/n/n79186831077c/
お問い合わせ先
---------------------------------------------------------
一般社団法人情報処理学会
中高生情報学研究コンテスト事務局
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-5 化学会館4F
ipsjtaikaiPoster@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
https://www.ipsj.or.jp/
---------------------------------------------------------
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
プレスリリース詳細へ