ノーコードでシステム構築できる無料の Web システム

Exment に AI 機能を搭載





株式会社エクシード・ワン（本社：東京都江東区森下3-15-1 代表取締役：野呂 清二、以下「エクシード・ワン」）の子会社である株式会社カジトリ（本社：東京都江東区森下3-15-1 代表取締役：野呂 清二、以下「カジトリ」 https://kajitori.co.jp/ ）は、2025 年秋以降、オープンソース製品として公開している Web データベース「Exment」に AI 機能を順次搭載いたします。





Exment は業務システムをノーコードで構築できる、オープンソース *1 の Web データベースです。柔軟なカスタマイズが可能で多様な業務に対応でき、クラウドでもオンプレミスでも動作します。

*1 : GPL の影響がない商用ライセンス（有償）も用意しております。

カジトリでは Exment の機能を強化し、業務のデジタルトランスフォーメーションを推進するための多機能 AI プラットフォームとして Exment-AI *2 を開発いたしました。

Exment-AI による Exment への AI 機能搭載の第一弾として、2025年第四四半期に以下の機能をリリースする予定です。

*2 : バックエンドとして Open AI API または Azure Open AI Service を利用します。お客様環境に応じていずれかを選択できます。





・ AI‐OCR機能

領収書や請求書の PDF や画像ファイルをアップロードするだけで、AI が自動で内容をテキスト化して Exment で利用可能とします。

面倒なデータ入力や検索がこれ一つで簡単に行えます。

・ AIチャット機能

業務に関する質問や操作方法を AI がチャットでサポートします。

ユーザーが困ったときもすぐに解決でき、ワークフロー連携で質問の申請や承認もスムーズに行えます。









これに引き続き、AI‐OCR機能を利用した経費精算と支払依頼のプラグインをリリースし、さらなる AI 機能拡充と SaaS 無料版 *3 を 2026 年第一四半期にリリースする予定です。

*3 : オプション機能は有償となります。









Exment-AI は、“つねに進化し続ける AI プラットフォーム” としてお客様の DX 推進と業務高度化を支援します。新たなAI拡張のご要望もお気軽にご相談ください。

AI 機能を含む Exment へのお問い合わせは、以下からご連絡ください。有償でのサポート（導入、利用方法、カスタマイズやプラグイン開発など）も承っております。