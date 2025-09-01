SANY、2025年上半期の好調な業績を発表し、収益性のある成長を実現





売上高は15%増の62億4,000万ドル、営業キャッシュフローはU20%増の 14億2,000万 ドル

SHANGHAI、2025年8月29日 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry は、8月21日に2025年上半期の中間決算を発表しました。同社はグローバル化、デジタル化、脱炭素化の戦略を実行し、継続的な製品イノベーションと規律あるオペレーションを通じて、規模拡大・事業拡張・収益性の各面でバランスの取れた成長を達成しました。売上高は62億4,000万ドルで、前年同期比14.96%増。株主に帰属する純利益は7億3,000万ドルで、46.00%増。営業キャッシュフローは14億2,000万ドルで、20.11%増となりました。純利益率は11.65%に回復し、前年同期比で2.50ポイント上昇しました。2025年6月30日時点で、総資産は215億4,000万ドル、株主に帰属する純資産は103億ドルとなりました。



グローバル展開と持続可能性への継続的な取り組み

2025年上半期において、 同社の主要事業からの海外売上高は36億9,000万ドルに達し、11.72%増加、 総売上高の60.26%を占めました。アジア・オーストラリア地域の売上は16.3%増の16億600万ドル、欧州は8億6,300万ドルで0.66%増、アメリカ大陸は7億1,000万ドルで1.36%増、アフリカは堅調に成長し、40.48%増の5億900万ドルとなりました。

製品構成の最適化などの要因により、SANY の国際事業における粗利益率は2025年上半期に31.18%となり、1.04ポイント上昇しました。

同社はまた、再生可能エネルギーへの取り組みを加速させ、この期間中に30を超える環境配慮型製品を投入し、主要部品に関する30件の低炭素特許を取得しました。強化型スイング減速機 GS23 および GS27 の耐用時間は15,000時間を超えました。100トンクラスの油圧ショベル用スイング減速機の導入に成功し、超耐久ショベル減速機分野における技術的な空白を解消しました。

コア事業と研究開発の強化

SANY の掘削機械事業の売上高は24億5,000万ドルとなり、前年同期比15.00%増となりました。コンクリート機械の売上高は10億4,000万ドルで6.49%減少した一方、吊り上げ機械は17.89%増の10億9,000万ドルとなりました。杭打ち機械の売上高は15.05%増の1億9,000万ドル、道路機械の売上高は36.83%増の3億ドルとなりました。

同期間において、同社は研究開発に3億ドルを投資し、246件の特許を出願しました（ソフトウェア著作権を除く）。そのうち131件は発明特許でした。

今後に向けて、同社は引き続きイノベーションと業務の近代化に投資し、より強靭で競争力のある産業エコシステムを構築するとともに、持続可能な成長と株主への長期的な価値提供を実現していきます。

