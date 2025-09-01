Arclin、Kevlar（R）およびNomex（R）ブランドを含むAramids事業をDuPont（TM）社から買収する正式契約を締結

Arclinのイノベーション・プラットフォームを拡大し補完するために両ブランドを買収

ジョージア州アルファレッタ、2025年8月31日 /PRNewswire/ -- Arclinは本日、Kevlar®およびNomex®ブランドを含むDuPontのAramids事業を約18億ドルで買収する正式契約を締結したと発表しました。計画されている買収により、Arclinのポートフォリオは航空宇宙、電気インフラ、電気自動車、個人用保護具、防衛にまで拡大し、建設、インフラ、気象・防火、輸送における強固な地位をさらに強化することになります。Arclinの最先端技術はミッションクリティカルなものであり、日々の生活を守り、向上させる重要な製品を推進します。この取引は、慣習的な完了条件と規制当局の承認を条件に、2026年第1四半期に完了する予定です。ArclinはTJC, L.P.の関連会社のポートフォリオ企業です。

「Kevlar®とNomex®のブランドは、その革新性と保護品質で長年知られています」とArclinの社長兼最高経営責任者のBradley Bolducは述べています。「今回の買収計画により、Arclinはこれらのブランドの潜在能力を解き放ち、住宅、職場、地域社会をより強固で安全、かつ強靭にする先進素材の新時代を切り開くことになるでしょう。」

「DuPontはKevlar®とNomex®ブランドの伝統を誇りに思っています」とDuPontの最高経営責任者Lori Kochは述べています。「Arclinのリーダーシップのもと、これらの事業は今後も成長を続け、新たな産業やアプリケーションでその影響力を拡大していくと確信しています。」

「Kevlar®とNomex®事業の世界的な展開は、Arclinにとって、地理的にも、また新製品や新技術を通じて、新たな市場に進出するまたとない機会をもたらします」とArclinの最高執行責任者、Mark Glaspeyは述べています。「私たちは、施設、パートナー、市場全体にわたって機会を創出することに重点を置いています。」

「これらの象徴的で信頼されているブランドをArclinのポートフォリオに加えることができて大変うれしく思います」とArclinのブランド＆マーケティング担当副社長Jana Wright氏は述べています。「Kevlar®とNomex®の両ブランドは、防護技術を変革するという当社の取り組みと一致しており、これらのブランドによってさらなる革新を遂げ、より幅広い顧客層にサービスを提供できる可能性に興奮しています。」

取引のハイライト：

Arclinは、Kevlar®およびNomex®ブランドを含むDuPontのAramids事業を買収する契約を締結しました。

個人および救急隊員の安全に信頼される、実証済みの保護技術により、Arclinのポートフォリオを拡大します。

Arclinが非常に革新的なKevlar®、Nomex®、Arclinの製品とテクノロジーを活用できるようになります。

Arclinは、業界標準を確立するテクノロジーを創造し、新製品を開発できるようになります。

この買収には約1,900人の従業員が含まれており、彼らは何十年にもわたる技術的経験をArclinにもたらすことになります。

Arclinのグローバル市場での存在感を強化し、新しい地域への参入を加速します。

取引は、慣習的な完了条件および規制当局の承認を条件に、2026年第1四半期に完了する予定です。

Piper Sandler & CompanyがArclinおよびTJCの財務顧問を務め、Kirkland & Ellis LLPが法律顧問を務めます。Centerview PartnersおよびGoldman Sachs & Co. LLCがDuPontの財務顧問を務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPが法律顧問を務めます。

Arclinについて：

Arclinは、建設、農業、輸送インフラ、耐候性および防火、製薬、栄養、エレクトロニクス、デザイン、およびその他の業界向けのポリマー技術、エンジニアリング製品、特殊材料を製造する大手材料科学会社です。Arclinはジョージア州アルファレッタに本社を置き、米国、カナダ、英国にオフィスと製造施設を持ち、世界中の顧客向けに製造を行っています。詳細については、www.arclin.comをご覧ください。

TJCについて：

TJC, L.P.（旧The Jordan Company）は、多角化産業、産業技術、消費者およびヘルスケア、物流およびサプライ・チェーン、テクノロジーおよびインフラストラクチャなど、さまざまな業界のCEO、創設者、起業家と40年以上協力してきました。2025年6月30日現在で332億ドルの資産を運用するTJCは、23年以上にわたり85件を超える投資に携わってきた上級管理チームによって運営されています。TJCはニューヨーク、シカゴ、マイアミ、スタンフォードにオフィスを構えています。詳細については、www.tjclp.comをご覧ください。

DuPontについて：

DuPont™（NYSE：DD）は、産業と日常生活の変革に役立つテクノロジーベースの材料とソリューションを提供する世界的なイノベーション・リーダーです。当社の従業員は、多様な科学と専門知識を駆使して、お客様が最高のアイデアを推進し、電子機器、輸送、建設、水道、医療、労働者の安全などの主要市場で重要なイノベーションを実現できるよう支援しています。当社、当社の事業、ソリューションに関する詳しい情報は、www.dupont.comをご覧ください。投資家は、investors.dupont.comの投資家向け広報（Investor Relations）セクションに掲載されている情報にアクセスできます。

問い合わせ先：

Chris Adams、

最高法務責任者、

Inquiries@Arclin.com

DuPontTM およびTM、SM、または®が付されたすべての製品は、特に明記されていない限り、DuPont de Nemours, Inc.の関連会社の商標、サービス・マーク、または登録商標です。

