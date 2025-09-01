Alibaba International、世界の電子商取引事業の効率化を目指し新たなAIエージェントを発表

シンガポール、2025年8月29日 /PRNewswire/ -- Alibaba Internationalは本日、グローバル電子商取引向けのAIソリューション、Alibaba International Marco（以下、「Marco」）を発表しました。

2024年にAlibaba InternationalのAIビジネス・チームによって、中小企業の越境貿易を支援することを目的として開発されたMarcoは、Alibabaのエコシステム全体の電子商取引事業者に包括的な支援を提供し、マーケティング、マーケットプレイスのコンプライアンス、カスタマーサービスにわたる60以上のタスクを処理します。このソリューションは40以上の言語に対応し、高いパフォーマンスを維持しながら主要同業他社よりも低いコストで、商品詳細の翻訳、コンテンツ生成、画像編集などの機能を提供します。

前例のない導入拡大

Alibaba InternationalのAIサービスに対する需要は、主にMarcoの力で劇的に増加しました。2025年7月時点で、Alibaba Internationalの中国事業者によるAIシステムの1日あたりのAPI呼び出しは10億回を超えており、2023年の約100万回から1000倍に増加しています。Alibaba Internationalのすべての電子商取引マーケットプレイスはAIソリューションを採用しており、現在では国境を越えた貿易に従事する世界中の電子商取引事業者が同じ機能を利用できるようになっています。

採用を促進する主な機能：

・クリエイティブ画像編集（Creative Image Generation）：単一のソース画像から複数の多様な視覚バリエーションを自動生成

・AI生成商品詳細（AI-Generated Listings）：画像から直接商品詳細を作成

・マーケティング・コンテンツ作成（Marketing Content Creation）：プロモーション・テキストを生成

2024年後半にMarcoの翻訳機能が大幅にアップグレードされた結果、主要なヨーロッパ言語圏のユーザ満足度は 30%向上。Marcoは現在、Alibaba Internationalのプラットフォーム全体で検索に最適化された商品説明の約40%を作成しており、近い将来には50%を超える見込みです。

拡大するエコシステムと新AIツール

Alibaba Internationalは、Alibabaエコシステムの外で運営されている中国の電子商取引プラットフォームにも Marco の技術を開放し、API 呼び出しは 23 倍に増加しました。

さらに同社は次の 3 つの専用 AI エージェントを発表：

・智能返金エージェント（Intelligent Refund Agent）：市場洞察を分析して最適な返金ソリューションを提示しコストを 15% 削減

・HSコード・エージェント（HS Code Agent）：税関分類を自動化し、精度を23%向上

・出店募集エージェント（Merchant Recruitment Agent）：潜在売り手を特定・審査しメールリード転換率を約 2 倍に

「昨年は越境 EC 強化に向けた AI 活用が大きく変わった年でした」と、Alibaba Internationalの副社長でAIビジネス・チーム責任者のKaifu Zhang氏は述べています。「当社のアプローチは、シナリオ固有の詳細なデータと継続的な学習ループを組み合わせることで、ますます強力な問題解決能力を実現します。当社は、スタンドアロンの生成モデルから、世界中の越境貿易に従事する事業者のより広範囲にわたる複雑なビジネス課題に効率的に対処できる専用のAIエージェントへと進化しています。」

現在、一部のAIソリューションは、Alibaba InternationalのオープンAIプラットフォームである「Aidge」のパートナーに提供されています。

Alibaba International Digital Commerce Groupについて

Alibaba International Digital Commerce Groupは、AIを活用したテクノロジーでグローバルなデジタル貿易の発展をサポートすることに専念しています。世界中の複数の国と地域を網羅し、特色あるビジネスモデルで多様なプラットフォームを運営しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

