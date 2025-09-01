成長への入り口：第8回CIIEにおけるイノベーションと機会

上海、2025年8月30日 /PRNewswire/ -- 世界経済が変化する中、中国国際輸入博覧会（China International Import Expo、CIIE）は引き続き世界企業にとって重要な入り口となっています。第8回CIIEの準備は順調に進んでおり、この博覧会では再びイノベーションを披露し、協力を促進し、中国のダイナミックな市場へのアクセスを拡大する予定です。





世界中の企業が中国の巨大な市場にアクセスするために重要なこの場を活用し、多くの出展者が参加者から投資家へと成長し、多くの展示品が市場性のある商品へと変化しました。たとえば、Novartisは第4回CIIEで放射性リガンド療法（Radioligand Therapy、RLT）を発表しました。同社はCIIEの波及効果を活用し、第7回CIIEでGE Healthcare China、Shanghai Pharmaceutical Holding、Chongqing Pharmaceutical Holdingの3つの中国パートナーと戦略的協定を締結し、中国でのRLTの立ち上げと拡大を加速させました。

第8回CIIEの需給マッチング・イベントでは、企業が22の「CIIEベイビー」を展示しました。これは、以前の博覧会でデビューした後、市場にうまく参入した製品であり、発売後初めて登場する2つの製品も含まれています。このことで、展示品を商品に変えるというCIIEの役割が改めて示されました。医療のイノベーションも中国で広まっています。Novartisは昨年のRLTデビューを機に、GE Healthcare Chinaなどと提携してRLTエコシステムを構築しました。一方、Boston Scientific社は、第7回CIIEの後、いくつかの製品を展示会場から市場へ展開することに成功しました。Johnson & Johnsonは今年、ブースを700平方メートルに拡大し、手術用ロボットMONARCHと肺がん治療薬Rukobia®を展示します。

第8回CIIEと並行して、今年の虹橋国際経済フォーラム（Hongqiao International Economic Forum、HQF）は「新たな機会を切り開き、未来を共有するための協力（Opening Up for New Opportunities, Collaborating for a Shared Future）」というテーマを発表しました。世界経済対話の第一のプラットフォームとして、第8回HQFでは協力、革新、発展、共有のための開放に関する20以上のセッションが開催されます。政府関係者や業界リーダーに加え、UNICEFやUNIDOなどの国際機関も積極的に参加し、準備は順調に進んでいます。「世界開放性報告書2025（World Openness Report 2025）」の発表は第8回HQFのハイライトとなり、世界的な対話と協力の重要なプラットフォームという同フォーラムの役割を強調することになります。

この世界的なイベントに参加するチャンスをお見逃しなく。第8回CIIEは、企業がつながり、革新し、成長するための比類のない機会を提供します。最新情報と参加の詳細については、https://www.ciie.org/zbh/en/をご覧ください。

