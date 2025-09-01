Kayou、2025年東京トイ・ショー（Tokyo Toy Show 2025）デビューで成熟市場へ進出

東京、2025年8月30日 /PRNewswire/ -- 中国のパンエンターテインメントおよびコレクター向け商品業界をリードするKayouは、二本柱の展示戦略でグローバル展開を加速しています。Kaiyouは8月20日にデビューした2025年インドネシア国際ベビー用品・玩具博覧会（2025 Indonesia International Baby Products & Toys Expo、IBTE Indonesia）に続き、8月28日には第59回の2025年東京トイ・ショー（Tokyo Toy Show 2025）で主力製品ラインを発表しました。これは、グローバル・プレゼンスの構築と国際的な事業規模拡大に向けた体系的なアプローチを反映したものです。

成熟市場への進出：世界舞台で製品力を発揮

Tokyo Big Sightで開催された東京トイ・ショー（Tokyo Toy Show）には、約1,000の出展者と9万人以上の来場者が集結しました。このショーは、アジアで最も歴史のある専門玩具見本市として58回の開催実績を持ち、世界の玩具・収集品業界を形作る上で決定的な役割を果たしています。

東京トイ・ショー（Tokyo Toy Show）は玩具・エンターテインメント分野におけるイノベーションを展示する最先端のプラットフォームです。今年はDisney、Mattel、Bandaiといったグローバル・リーダーが出展しました。中国ブランドを代表して、Kayouは最新のポートフォリオを披露するとともに、国際的な同業者と連携し、進化するファンの嗜好やトレンドに関する知見を得ました。

東京ショーでは、Kayouはトレーディング・カード、フィギュア、アクリル・スタンド、バッジなど、幅広いIPを駆使した収集品を展示しました。その優れたデザイン性と統合されたサプライ・チェーンにより、同社のブースは世界中のバイヤーやコレクターにとって必見の場所となりました。



Kayou’s Booth at Tokyo Toy Show



Japan Toy Associationによると、日本の玩具・収集品市場において、トレーディング・カード・ゲーム（TCG）は最も成長が著しいカテゴリーであり、2024年には3,024億6,300万円（約20億5,000万米ドル）に達する見込みです。Pokémon、Bandai、Takara Tomy、Konami、Bushiroadといった有力ブランドが市場を牽引する中、Kayouの東京デビューは、業界で最も競争の激しい分野の1つで戦う重要な機会を意味します。

2024年のHasbroとの提携を受け、KayouはMy Little Ponyトレーディング・カード・ゲームの初日本語版を発表し、ブースで実演プレイを開催しました。このゲームの独自メカニクス、特徴的なアートワーク、高品質な生産性は来場者から強い反響を呼び、Kayouの研究開発力とグローバル・ビジョンを裏付けました。



Kayou’s My Little Pony trading card game live demo



インドネシアと日本での出展を通じ、Kayouは差別化されたグローバル市場戦略を浮き彫りにしました。新興市場ではローカライズされたアクセシブルなモデルを試験導入し、成熟市場では競争優位性とプレミアム・ブランド・ポジションを強化する戦略です。両イベントへの参加は、新興地域での成長促進と成熟市場における製品革新の推進という同社の二本立て戦略を裏付けるものであり、世界的な事業拡大に向けた重要な前進となりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

