Coventry、Lapetusの秘密保持主張に対応

タラハシー（フロリダ州）, 2025年8月30日/PRNewswire/ -- ライフセトルメント市場のリーダーであるCoventry First LLC（以下「Coventry」）は今週、Lapetus Solutions, Inc.（以下「Lapetus」）が法令により開示が義務付けられている平均余命に関する監査報告書の公開を阻止しようとする試みに対し、これを争う法的回答を提出しました。今回の申立ては、ライフセトルメント市場の健全性を確保するためには、平均余命推計の正確性に関する透明性が不可欠であるという、Coventryが長年にわたり主張してきた見解を強調するものです。同時に、Coventryは独自の略式判決申立ても行い、Lapetusが2025年8月31日に事業停止を発表したことを踏まえ、営業秘密保護の主張は排除されるべきであると主張しました。

フロリダ州法は、平均余命推計提供者に対し、各監査の直前5暦年分について、3年ごとに平均余命監査報告書をフロリダ州保険規制局（以下「OIR」）へ提出することを義務付けています。これらの報告書は、過去の予測の正確性を測定するものであり、その予測を生成するために用いられた独自の手法は含まれていないため、営業秘密保護の対象とはならないとCoventryは主張しています。さらに、Lapetus自身も、自社が報告した「正確性」について、マーケティング資料や公開声明、そしてCoventryへの直接的なコミュニケーションにおいて繰り返し公表してきています。これらの理由から、CoventryはLapetusに有利な判決は不適切であり、却下されるべきであると主張しています。

「投資家および規制当局の双方にとって、平均余命の推定値が正確で信頼性があり、かつアクチュアリー基準に準拠していることに対する信頼が不可欠です。」と、Coventryのエグゼクティブ・チェアマンであるAlan H. Buerger氏は述べています。「透明性は投資家を保護し、ライフセトルメント市場全体の健全性を守ります。当社は生命保険のセカンダリーマーケットを創設した企業として、消費者の権利擁護に尽力し続けるとともに、Lapetusの主張に対する当社の対応が示すように、厳格な業界規制の推進にも積極的に取り組んでいます。」

2025年8月18日付の電子メールにおいて、LapetusのCEO兼共同創業者兼チーフサイエンティストであるS. Jay Olshansky博士は、同社が「8月31日をもってすべての事業ラインを終了する」と確認しました。その日以降、Coventryは、監査結果は「事業の運営」に利用されることも、競争上の優位性をもたらすこともないため、法令上の営業秘密の定義を満たさないと主張しています。

したがって、Coventryは、監査結果の開示を命じる略式判決を受ける権利があると主張しています。

この訴訟の利害関係はそれを超えて広がっています。平均余命はライフセトルメント評価の要となる要素です。推定値が常に過小である場合、その結果として生じる歪みは投資家を誤導し、多大な損失を引き起こすとともに、市場への信頼を損なう可能性があります。Coventryのエグゼクティブ・チェアマンであるAlan H. Buerger氏はこの申立てを支持する声明の中で、独立した学術的レビューによれば、Lapetusの平均余命は検証対象となった事例の80%以上において同業他社よりも短く、実際対予測比率はわずか31%にとどまり、Lapetusが主張する96.3%という正確性には到底及ばないことが示されていると述べています。

フロリダ州の規制当局は、かつて8億ドル規模のミューチュアル・ベネフィッツ詐欺事件の後にこの危険性を認識しました。そこでは、慢性的に過小な平均余命が州史上最大級のポンジ・スキームの一因となっていました。ミューチュアル・ベネフィッツ事件を受けて、州議会は平均余命提供者に対し、OIRへの登録および定期的な監査報告書の提出を義務付けました。

Coventryについて

Coventryは生命保険のセカンダリーマーケットの創設者であり、業界のリーダーです。同社は20年以上にわたり、業界を牽引するとともに、生命保険契約者に対する機会を拡大してきました。Coventryは豊富な経験と消費者の権利に対する強いコミットメントを兼ね備えており、その結果として明確な市場リーダーの地位を確立しています。同社はその立場を活かし、業界標準の引き上げと消費者の選択肢の拡大に取り組んでいます。同社はこれまでに、保険契約を必要としなくなった契約者に対し、累計60億ドル以上を提供してきました。Coventryについての詳細は、Coventry.com をご覧ください。

