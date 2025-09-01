光を再考し、スタイルを再創造する - Olightが画期的なPure Floodを搭載したArkProシリーズを発表

ニューヨーク、2025年8月30日 /PRNewswire/ -- ポータブル照明の世界的イノベーターであるOlightは、第7回O-Fan DayでArkProシリーズを発表しました。ArkPro、ArkPro Ultra、ArkPro Liteの3シリーズは、洗練されたフラットボディ・デザイン、マルチツール対応の汎用性、そして業界初のイノベーションを特徴とし、日常持ち歩き用照明の新たな基準を確立しています。このシリーズは、IFAベルリン2025（IFA Berlin 2025）でヨーロッパ・デビューを果たし、Olightの照明イノベーションを世界中に披露します。



ArkPro Series



光を再考する：4つのソース、無限の汎用性

究極の4 in 1 EDCフラッシュライトであるArkProは、Pure Flood、スポットライト、UV、およびグリーン・レーザーを備えています。最大7つの照明モードを備え、仕事、遊び、ライフスタイル、そしてギフトなど、あらゆるシーンで比類のない汎用性を発揮し、ハンドヘルドライトの概念を覆します。

ArkProシリーズの最も画期的なイノベーションの一つが、Olightが先駆けて開発した業界初の照明コンセプトであるPure Floodです。まぶしいホットスポットや鋭い境界線のある従来のビームとは異なり、Pure Floodはシームレスで境目のない光を放ち、日光のように自然に感じられ、キャンプ、ワークスペース、街の散策などに最適です。スムーズで没入感があり、懐中電灯を持っていることを忘れてしまうかもしれません。

ArkPro Ultraは、Olightが自社開発したEIP 1 LEDによる独自の機能強化を導入し、すべての明るさレベルでDuv 0.006未満のクリーンな光を提供します。134 lm/Wの効率は他の高出力LEDより10%高く、EDC照明性能の新たなベンチマークを確立します。

スタイルを再創造する：革新的なデザインとコレクターの魅力

Olightのフラッシュライトは長年、実用性を芸術性に変えてきました。ArkProシリーズは、業界初のデュアルトーン・シルバー・グラファイト仕上げをフラットな一体型アルミニウム・デザインに採用し、シームレスで堅牢、かつ熱効率に優れた設計でこの姿勢をさらに進化させています。

世界クラスの工業デザインは細部にまで及んでいます。ArkProシリーズは、精密なレーザー・エッチング・インジケーターとスムーズな回転式セレクターを備え、マイクロ・パーフォレーション加工のデュアルカラーLEDインジケーターは機能美の新たなベンチマークを確立しました。

ArkPro Ultraは、時間の経過とともに色が変化する微妙な呼吸パルス・ライトであるArkBeatにより、デザインをダイナミックな体験へと高め、高性能ツールを生き生きとしたコレクション性の高いパートナーへと変身させます。軽量でエレガント、そしてパーソナライズ可能なこのシリーズは、EDC愛好家にとって傑出した選択肢となるほか、ギフトにも最適です。

日常の多用途性：パフォーマンスとライフスタイルの融合

「ArkProシリーズは、先進的なフォトニクスと航空宇宙業界グレードの素材、洗練されたデザインを融合し、ハンドヘルド照明の新たな基準を確立します」と、OlightのCMOであるMavis Xiao氏は述べています。「アウトドアでの自由から都会での自信まで、ArkPro は単なるツールではありません。あらゆる旅を明るくする相棒なのです。それぞれのビームは光以上のものを提供します。想像力とスタイルを育み、新しいライフスタイルを刺激します。」

詳細な仕様については、OLIGHT® | ポータブル照明業界の世界的リーダー - Olight（OLIGHT® | Global Leader in Portable Lighting Industry- Olight）をご覧ください。

Olightについて

2007年に設立されたOlightは、ポータブル照明の分野における世界的なイノベーターであり、EDC、アウトドア、家庭や庭、タクティカル用途など、さまざまなエリアをカバーする先駆的なハイテク製品を提供しています。1,200件を超える特許を取得し、iF Design賞やRed Dot Awardsなどの賞を受賞したOlightは、世界100か国以上に事業を展開しています。2024年、Olightはラスベガスに世界初の懐中電灯体験ストアをオープンし、業界を前進させるという姿勢を改めて示しました。

メディア問い合わせ先：pr@olight.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com