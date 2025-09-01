SGホールディングスグループのオフィシャルスポーツクラブである女子ソフトボール部「ギャラクシースターズ」は、9月1日付で、ベイリー・クリングラー選手をチームに迎えましたので、お知らせします。

■ベイリー・クリングラー選手（#33）











コメント

ギャラクシースターズの一員として日本でプレーできることをとても楽しみにしています！応援よろしくお願いします。

I love you！

ポジション

内野手

生年月日

1999年9月20日

出身地／出身校

アメリカ合衆国／ワシントン大学

身長

175cm

投／打

右／右

主な経歴

・2017年 WBSCジュニア女子世界選手権に出場、金メダル獲得

・2022年 Pac-12※1 年間優秀選手 選出

・2023年 所属チームのテキサススモーク※2がアメリカ大陸大会優勝

・2024年 日米対抗ソフトボール2024に出場

※1 Pac-12：米国西部の大学スポーツにおけるカンファレンス

※2 テキサススモーク：アメリカの女子ソフトボールのプロリーグに参画するチームの一つ

SGホールディングスギャラクシースターズは、女子ソフトボール国内最上位リーグ「ニトリJD.LEAGUE」2025シーズンの前半戦において西地区4位につけ、後半戦での巻き返しを狙っています。ベイリー・クリングラー選手は、日米対抗ソフトボール2024にアメリカ代表として出場し、第1戦では二塁打を放つなど、高い打撃力が持ち味です。この度、ベイリー・クリングラー選手をチームに迎え、強力打線でダイヤモンドシリーズ進出を目指します。

■ギャラクシースターズについて

2005年に発足。2007年～2020年は日本女子ソフトボールリーグ1部で躍動。現在は、東地区・西地区それぞれ8チームが加盟する女子ソフトボール国内最上位リーグ「JD.LEAGUE」に西地区のチームとして参戦し、ダイヤモンドシリーズ進出を目標に活動しています。

■ SGホールディングスグループのスポーツ活動支援について

SGホールディングスグループは、スポーツの振興を通じて従業員の健全な身体・精神づくりや、地域とのコミュニケーション強化に取り組んでいます。オフィシャルスポーツクラブである陸上競技部と女子ソフトボール部は、選手を従業員として雇用しながら、競技に集中して取り組める環境を整えています。また、グループ創業の地である京都で開催されている「全国高等学校駅伝競走大会」への協賛や、オフィシャルスポーツクラブの所属選手による小中学生向けの講習会の実施など、スポーツを通じた社会貢献・次世代育成を行っています。

陸上競技部 Webサイト

https://www.sg-hldgs.co.jp/trackfield/

女子ソフトボール部 Webサイト

https://www.sg-hldgs.co.jp/softball/