Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan氏の後援のもと、ADFW 2025が新会場で規模を倍増へ





アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年8月29日 /PRNewswire/ -- アブダビ皇太子で執行評議会議長のSheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の後援のもと、地域最大の金融イベントであるアブダビ・ファイナンス・ウィーク（Abu Dhabi Finance Week、ADFW）が第4回目となる今年、大幅に規模を拡大して開催されます。このイベントは、世界的トップクラスの金融リーダーの集まりとして、その存在感と地位を確固たるものにする見通しです。

MEASA地域を代表するこの金融イベントは、アブダビの国際金融センターであるADGMが主催し、ADQを主要パートナーに迎え、2025年12月8日から11日まで開催されます。

2025年版の議題は、「資本ネットワークの構築（Engineering the Capital Network）」というテーマを軸に構成されています。ここで「Engineering」というのは、現代の金融を再構築するための新しいテクノロジー、特に人工知能と量子テクノロジーの活用に焦点を当てたものです。「Capital Network」は金融センターの進化する流れと動向を反映しています。中国、インド、米国、欧州などの経済大国の引力により世界市場の中心が湾岸に集中する世界において、アブダビは世界の資本フローの中心であり、世界中の参加者が選ぶ目的地となっています。このテーマはまた、アブダビが主に資本輸出国から、ADGMの主要機関と世界クラスの規制エコシステムによって推進される双方向の資本フローのシステムへと進化したことを明確に示しています。

今年のADFWについて、ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べています。「ADFW 2025は、この大成功を収めてきたイベントの中で最も野心的な内容となる予定です。今年の会議は新たな場所で開催され、昨年のADFW会場の2倍の規模となるため、この地域はもちろん、それ以外の地域の金融イベントにおいても新たな基準を打ち立てることになるでしょう。これは、アブダビの世界の資本市場における影響力の拡大と、真に国際的な金融プラットフォームを継続的に構築するという我々のコミットメントを反映しています。」

ADFWは、国際的な取引、パートナーシップ、そして重要な発表が最初に行われる場であり、その拠点としての役割を果たす舞台へと成長しました。2023年には、4,500億ドルの運用資産総額（AUM）を誇る世界的な金融機関が、このイベントでADGMへの進出を発表しました。この勢いは2024年も続き、昨年のADFWでは、運用資産総額 6,500億米ドルに上る機関投資家がADGMコミュニティに参加することを発表しました。

ADFW 2024には、総額42.5兆米ドルの資産を管理する2万人以上の世界のリーダー、専門家、経営幹部、政策立案者が集まり、60を超える業界形成イベントや戦略フォーラムで350を超えるセッションが開催され、経済、資産管理、テクノロジー、持続可能性における主要な市場の課題に対処するためにリーダーたちが集まりました。

昨年、アブダビの政府系ファンドは前例のない1.7兆米ドルの資産を運用し、世界で最も裕福な都市としての地位を固め、長期投資と経済の回復力を推進する財政力を強化しました。

詳細については、www.adfw.com をご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

