Ascential Technologies、アジア太平洋地域担当上級副社長にZhigang ″Manfred″ Zhuang氏を任命

ミシガン州グランドラピッズ, 2025年9月1日/PRNewswire/ -- 幅広い業界にわたる自動診断、検査、組立、試験システムとサービスの大手グローバル・プロバイダーであるAscential Technologiesは、Zhigang "Manfred" Zhuang氏をアジア太平洋地域（APAC）の運輸担当上級副社長に任命しました。Zhuang氏は、最近アジア太平洋地域の運輸部門マネージング・ディレクターの職を退いたTony Wu氏の後任となります。この役職において、Zhuang氏はアジア市場における成長の加速と地域における同社のパートナーシップの強化に重要な役割を果たすことになります。

Zhuang氏は、同社の主力自動車ブランドであるBurke Porterの下で、Ascential Technologiesの輸送事業運営を率いることになる。自動車業界での豊富な経験を含む、製造業および工業部門での30年を超えるリーダーシップ経験を持ち、戦略的成長、業務の卓越性、国際展開を推進してきた確かな実績を持っています。また、同氏はエンジニアリング製品や資本設備の研究開発活動の管理に関して幅広い専門知識を持っています。

「当社はTonyの長年にわたる会社への貢献に感謝し、彼の幸運を祈っています。そして、この移行により、私たちは将来に引き続き期待を抱いています。Manfred氏の製造業での経験と、高業績のチームを構築する能力、そして起業家精神は、当社を次のレベルに導くための完璧な立場を与えてくれます」と、運輸部門執行副社長のUwe Krueger氏は述べています。「彼が私たちと一緒にいてくれることをとてもうれしく思います。」

Zhuang氏は自動車業界において長年にわたりリーダーシップを発揮してきました。最近では、中国の複数の工場の管理に尽力しています。この役職で同氏は、営業、プロジェクト管理、研究開発、安全担当のマネージング・ディレクター、および工場長、さらに財務、人事、購買などのその他のサポート機能を監督しました。Ascential Technologiesでの新しい役職において、Manfred氏はThyssenKrupp、Joyson Group、Grammer AG、Broseなど、世界有数の自動車企業での成功経験から得たグローバルなリーダーシップと商業関係の構築に関する深い専門知識も活用します。

Zhuang氏は英語、中国語、日本語、ドイツ語に堪能です。彼の正式な学歴には、Shanghai University of Technologyの機械自動化およびロボット工学の学士号、上海のFudan University School of ManagementとMIT Sloan School of Managementが共同で提供するFudan-MIT International MBAが含まれます。

Ascential Technologiesについて

Ascential Technologies（旧称Burke Porter Group）は、医療およびライフサイエンス、輸送、テストおよび測定システムの最終市場全体にわたって、複雑な診断、検査、テストのプロセスを設計、開発、自動化しています。同社は、失敗のコストが高い、顧客の最も要求が厳しく、ミッションクリティカルな課題に取り組んでいます。70年を超えるイノベーションの経験を持つAscentialは、世界規模で展開し、40か所の拠点に2,300人を超える専門家を擁し、お客様が重要なソリューションのイノベーションを加速し、リスクを軽減し、競争上の差別化を推進し、市場投入までの時間を短縮できるよう大規模に支援しています。同社の独自性は、品質と安全性が最も重視される、アイデアの創出から商品化までの製品ライフサイクル全体を通じて顧客を導くという取り組みにあります。Ascentialの顧客には、Fortune 100企業のリーダーや破壊的イノベーターが含まれます。詳細については、www.ascentialtech.comをご覧ください。

画像をダウンロード：

デジタル：https://mbe.group/pr/Manfred-Zhuang-Headshot-Digital-RGB.jpg

印刷物：https://mbe.group/pr/Manfred-Zhuang-Headshot-Print-CMYK.jpg

編集部連絡先

代理店：

Brittney Popa

MBE Group（Ascential Technologiesの代理）

(231) 675-1692

bpopa@mbe.group

Mike Bleau

Industry Scope（Ascential Technologiesの代理）

(810) 397-1429

mbleau@industry-scope.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com