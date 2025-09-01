駐日英国大使館

【報道発表】 英国空母打撃群東京寄港を記念し、 英国王立海兵軍楽隊が六本木ヒルズで特別演奏を披露





駐日英国大使館は、2025年8月31日（日）、英国空母打撃群の日本寄港を記念し、六本木ヒルズアリーナおよび毛利庭園にて、英国王立海兵軍楽隊による特別演奏会を開催しました。

今回の演奏では、伝統あるマーチング音楽に加え、「アベンジャーズ」や「サンダーバード」など名曲の数々が披露され、観客を魅了しました。会場では多くの来場者が演奏を楽しみ、日英両国の友情とパートナシップの深さが改めて共有されました。音楽を通じて、両国の強固な絆と長年にわたる交流が象徴的に表現されるひとときとなりました。

この特別演奏は、英国空母打撃群東京寄港に伴う公式行事の一環として行われたものであり、外交・安全保障のみならず、文化や人的交流においても、英国と日本の幅広いつながりを発信する機会となりました。六本木ヒルズという東京の中心地での開催は、多様な来場者に両国の緊密な関係を感じていただく貴重な場となりました。

英国空母打撃群東京寄港

英国空母打撃群（CSG）の旗艦であるHMSプリンス・オブ・ウェールズは、日本を含むインド太平洋地域への8か月間にわたる「ハイマスト作戦（Operation HIGHMAST)」の一環として、2025年8月28日（木）から9月２日（火）にかけて東京へ寄港しています。空母打撃群の寄港は、日英防衛協力の深化、共同活動を通じた相互運用性の向上、地域的な課題に関する対話の促進の機会となります。

画像ダウンロードはこちらから： https://drive.google.com/drive/folders/1skZ46tRET2WP8cnUDIOLNBgvUFEN1FdN