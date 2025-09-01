ギレルモ・デル・トロ監督新作映画『Frankenstein（フランケンシュタイン）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328510&id=bodyimage1】
ギレルモ・デル・トロ監督と！
ヴェネツィア国際映画祭では新作映画『Frankenstein（フランケンシュタイン）』プレミア上映
ヴェネツィア国際映画祭（第82回、2025年8月27日～9月6日）で上映されたギレルモ・デル・トロ監督による
新作映画『Frankenstein（フランケンシュタイン）』
ほとんどのメインキャストからサインもらえて嬉しいです。
現場の様子
https://youtube.com/shorts/supLVhAhB0E
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328510&id=bodyimage2】
原作はメアリー・シェリーの小説『Frankensteinギレルモ・デル・トロ自身が脚本・監督を務め、長年温めてきた愛情あふれるプロジェクトです
伝統的な怪物像を捨て、これまでの人造人間のイメージとは異なり、より人間味あふれる、愛と知識を欲する繊細な存在として描かれています
ギレルモ・デル・トロ監督はAIではなく「自然な愚かさ」を恐れていると語り、現代社会への警鐘として技術の誤用への警戒を表明している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328510&id=bodyimage3】
キャストとスタッフ
● ヴィクター・フランケンシュタイン：オスカー・アイザック
● クリーチャー：ジェイコブ・エロルディ
● ほか出演者：ミア・ゴス、クリストフ・ヴァルツ、フェリックス・カメラー
● スタッフ：音楽はアレクサンドル・デスプラ、撮影はダン・ラウステン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328510&id=bodyimage4】
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
