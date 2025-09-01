日本の建設化学品市場：産業規模、シェア、動向、機会、競合状況、主要地域（2035年まで）
日本建設化学品市場に関する調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率2.7%を予測し、2035年末までに113億米ドルの市場規模を創出すると予測しています。2025年の市場規模は85億ドル。
建設化学品とは、建物やインフラの性能、耐久性、持続可能性を向上させるために特別に配合された物質を指します。日本では、産業用、住宅用、商業用プロジェクトで建設材料の最適化を目的とした先進的な化学品が採用されることで、市場は大きく成長しています。これらの化学品には、混和剤、防水剤、コンクリート補修材、保護コーティング、接着剤などが含まれ、建物の性能と効率向上に寄与しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328500&id=bodyimage1】
PDFサンプルレポートのリクエストはこちら： https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/673
市場拡大の成長要因
日本の建設化学品市場を牽引する主要因の一つは、老朽化したインフラの改修・近代化の必要性です。戦後の高度成長期に建設された多くの建物や橋梁などの構造物は、現在その機能寿命の終盤に差し掛かっており、改修活動への大規模な需要が生まれています。厳しい規制と持続可能性の要求により、日本政府はこれらの老朽構造物の耐久性と持続可能性を向上させるため、先進的な建設化学品の使用を推奨しています。
また、日本政府は環境に配慮した建設慣行を強く推進しています。2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に、建設機械だけでも570万トン以上のCO2排出量があるため、建設業界への影響は大きく、接着剤、シーラント、コーティングなど、省エネルギー建築基準に適合した環境に優しい建設化学品の需要が高まっています。
技術革新による需要拡大
インフラ改修に加え、日本の建設業界は最先端技術の採用でも知られています。建設技術におけるこの革新文化により、建材の性能を向上させる専門的な化学品の需要が増加しています。例えば混和剤はコンクリート混合物の効率を向上させ、より耐久性・持続可能性の高い構造物を実現するとともに、水やエネルギーの消費削減にも寄与します。こうした化学配合の進歩は、エネルギー基準の達成やCO2排出削減にもつながり、日本の建設化学品市場の成長を後押ししています。
市場が直面する課題
前向きな成長予測がある一方で、市場は原材料価格の変動やサプライチェーンの混乱といった課題にも直面しています。建設化学品の生産プロセスは、石油化学製品、鉱物、各種添加剤などの原材料に大きく依存しており、原材料価格の変動や供給問題は生産に直接影響を及ぼし、市場の不確実性を高めます。
詳細な市場分析はこちらをご覧ください： https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-construction-chemicals-market/673
市場セグメンテーションと主要企業
日本の建設化学品市場は、製品別および用途別に分類されます。主要な製品カテゴリには、防水化学品、保護コーティング、コンクリート混和剤、接着剤・シーラント、アスファルト添加剤があります。この中で、防水化学品とコンクリート混和剤は住宅・商業部門での需要増により市場をリードすると見込まれています。
用途別では、住宅用、商業・産業用、インフラプロジェクトに分かれます。特にインフラ部門は、老朽化インフラの改修・維持の必要性により市場を支配すると予測されます。
主要企業には、Sika AG、BASF SE、Dow Chemical Company、Henkel AG & Co.、RPM International Inc.、Fosroc International Limited、MAPEI Corporation、Arkema Group、Huntsman Corporation、CHRYSO SASなどが挙げられます。これらの企業は、日本市場における環境に優しく高性能な建設化学品の需要に応えるため、研究開発に多大な投資を行い、新製品のイノベーションを推進しています。
市場における戦略的動向
近年、日本の建設化学品市場ではいくつかの戦略的動きが見られます。例えば、Soudal GroupはSharp Chemicalsの株式を取得し、日本市場で環境配慮型原材料を用いたハイブリッドシーラント・接着剤の開発を拡大しています。また、LIXIL CorporationとSchueco International KGは、環境に優しい建築物の建設を通じたCO2削減を目指す提携を開始しています。
市場見通し
日本の建設化学品市場は、持続可能な建設慣行、老朽化インフラの改修、建設技術の進歩により、今後も安定的な成長が見込まれています。2035年までに市場規模は36億1,000万米ドルに達すると予想され、民間・公共の両分野で大きな機会が存在します。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
