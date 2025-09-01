日本の吸音断熱材市場：産業規模・シェア・動向・機会・競合状況・主要地域（～2035年）
KD Market Insightsは新たな市場分析を発表し、日本の吸音断熱材市場は今後10年間で大幅な成長を遂げ、2035年には売上高が9億8,729万米ドルに達すると予測しています。市場は2025年から2035年まで、年平均成長率（CAGR）5.22％で拡大すると見込まれており、産業および商業分野における効果的な防音ソリューションの需要が急増しています。
吸音断熱とは、音波が空間間を伝わるのを防ぐプロセスのことであり、日本では都市化の進展と騒音公害の増加により、その重要性が高まっています。この傾向により、防音性能を備えた専門的な吸音材料の需要が増加しており、騒音による健康被害、生産性の低下、生活の質への悪影響を軽減する上で不可欠となっています。
市場成長の原動力
日本の吸音断熱材市場は、主に「急速な都市化」と「都市部における騒音公害の増加」の二つの要因によって牽引されています。人口増加と都市圏の拡大に伴い、自動車、特に四輪車の利用が急増しています。この交通量の増加が騒音公害の主要因となっており、建物やインフラに高度な防音技術の導入が求められています。研究によると、特に交通騒音は健康に深刻な影響を与え、ストレス、不眠、生産性低下を引き起こすことが明らかになっています。
こうした課題に対応するため、政府および民間団体は騒音低減の重要性についての啓発活動を積極的に行い、新築・既存建物への吸音断熱材導入を促進しています。国立健康研究所の報告によると、2020年の時点で日本の道路上の自動車台数は8,000万台に達しており、この数字は今後も増加し続ける見込みです。増え続ける交通量は、公共の健康を守るための効果的な騒音対策の必要性を示しています。
建設・不動産セクターによる需要増加
もう一つの成長要因は、日本の建設および不動産市場の活況です。老朽建物の再開発や新しい住宅、商業、産業施設の建設により、革新的で高性能な吸音材料の需要が高まっています。これらの材料は、建物の耐震性を確保すると同時に、騒音対策にも最適化された設計を可能にします。オフィス、ホテル、病院、学校などの住宅・商業施設では、居住者や利用者にとって快適で静かな環境が求められるため、吸音断熱材の需要はさらに拡大しています。
また、持続可能な建築実践や生活水準向上への取り組みも市場拡大に寄与しています。吸音断熱材は現代建築において不可欠な要素となっており、建物が安全であるだけでなく、居住者や従業員にとって健康で生産的な環境を提供する役割を果たしています。
市場セグメンテーションと主要企業
日本の吸音断熱材市場は、材料別、流通チャネル別、エンドユーザー別に分類されます。材料には、岩綿、ガラスウール、プラスチックフォーム、その他の高度な防音材が含まれます。流通チャネルでは、オフラインとオンラインに分かれ、現在はオフラインチャネルのシェアが大きくなっています。
エンドユーザーは、建設・建築、産業、輸送分野に分かれ、それぞれ市場拡大に大きく寄与しています。特に建設・建築セクターは、住宅・商業施設における騒音低減の需要が常に高いため、市場を牽引する主要セグメントと見込まれています。
