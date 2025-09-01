インドEMS動向：Dixonが最大手に、Bhagwatiが最速成長のスマホメーカーに ― 2025年第2四半期｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月1日】
主なポイント
・「Made in India」スマートフォンの出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比15%増加しました。これは、輸出の32%増と国内販売の8%増によるものです。
・ディクソン・テクノロジーズは、モトローラ、トランシオン、シャオミ、リアルミーからの受注増加に牽引され、出荷台数で初めてスマートフォンメーカーのトップに立ちました。前年同期比196%の成長を記録しました。
・フォックスコン・ホンハイは、iPhone輸出の急増により71%の成長を記録し、2位に躍り出ました。
・バグワティ・プロダクツ・リミテッドは、EMS事業者として初めてインドのスマートフォンメーカー上位5社にランクインしました。また、In vivoおよびOPPOからの受注増加に牽引され、最も急成長しているメーカーとなりました。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチの「Make in India」トラッカーによると、2025年第2四半期の「Made in India」スマートフォンの出荷台数は前年比15%増加しました。これは、輸出の32%増と国内販売の8%増によるものです。Dixon Technologies*は前年比196%増となり、初めてインド最大のスマートフォンメーカーとなりました。同社は2024年第2四半期に6位にランクインしていました。Dixonの成長は、Motorola、Transsionブランド、Xiaomi、realmeからの受注増加に牽引されました。
vivoとOPPOからの受注に支えられ、月間生産台数が200万台を超えたBhagwati Products Limited（BPL）は、市場で最も高い成長率を記録し、初めてトップ5入りを果たしました。フォックスコン、鴻海、タタも、輸出の増加とiPhoneの国内需要の増加に牽引され、成長を遂げました。
【専門家の解説】
シニアリサーチアナリストのプラチル・シンは、これらのメーカーについて次のように述べています。「中国の大手OEMメーカーがこれらの現地メーカーに生産を委託するようになったため、インドのメーカーは今や重要な役割を果たしています。今後、インドではEMS*（電子機器製造サービス）市場が拡大し、現地メーカーが恩恵を受けると予想されます。政府はまた、電子部品製造スキームを立ち上げており、これはインドの電子機器製造サプライチェーンの拡大において重要な役割を果たすでしょう。主要なグローバルODM（相手先ブランド設計メーカー）や部品メーカーとの技術提携は、インドにおける電子機器製造の成長にとって重要な要素となるでしょう。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328498&id=bodyimage1】
輸出の伸びについて、リサーチアナリストのタンヴィ・シャルマは次のように述べています。「第2四半期はAppleが最大の輸出国でした。トランプ大統領の関税導入による地政学的駆け引きにより、インドはスマートフォンの調達先としてより魅力的な国となり、特にiPhoneの輸出が急増しました。これはFoxconn、Hon Hai、そしてTata Electronicsに恩恵をもたらしました。Motorolaの輸出も、米国での需要増加に牽引されて増加し、Dixonに恩恵をもたらしました。」
さらに、リサーチアソシエイトのアブドゥル・レーマンは次のように述べています。「AppleとSamsungは、インド製スマートフォンの2社合計で93%以上のシェアを一貫して維持し、輸出市場をリードしています。短期的な世界的な混乱は、インドに拠点を置くEMS企業の輸出量増加に寄与しましたが、長期的な輸出の持続は、インドをグローバルサプライチェーンの主要プレーヤーとして確固たる地位に据えることにかかっています。これは、インドにおけるスマートフォン部品の強固なエコシステムの構築に向けた投資拡大を通じてのみ可能となります。」
主なポイント
・「Made in India」スマートフォンの出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比15%増加しました。これは、輸出の32%増と国内販売の8%増によるものです。
・ディクソン・テクノロジーズは、モトローラ、トランシオン、シャオミ、リアルミーからの受注増加に牽引され、出荷台数で初めてスマートフォンメーカーのトップに立ちました。前年同期比196%の成長を記録しました。
・フォックスコン・ホンハイは、iPhone輸出の急増により71%の成長を記録し、2位に躍り出ました。
・バグワティ・プロダクツ・リミテッドは、EMS事業者として初めてインドのスマートフォンメーカー上位5社にランクインしました。また、In vivoおよびOPPOからの受注増加に牽引され、最も急成長しているメーカーとなりました。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチの「Make in India」トラッカーによると、2025年第2四半期の「Made in India」スマートフォンの出荷台数は前年比15%増加しました。これは、輸出の32%増と国内販売の8%増によるものです。Dixon Technologies*は前年比196%増となり、初めてインド最大のスマートフォンメーカーとなりました。同社は2024年第2四半期に6位にランクインしていました。Dixonの成長は、Motorola、Transsionブランド、Xiaomi、realmeからの受注増加に牽引されました。
vivoとOPPOからの受注に支えられ、月間生産台数が200万台を超えたBhagwati Products Limited（BPL）は、市場で最も高い成長率を記録し、初めてトップ5入りを果たしました。フォックスコン、鴻海、タタも、輸出の増加とiPhoneの国内需要の増加に牽引され、成長を遂げました。
【専門家の解説】
シニアリサーチアナリストのプラチル・シンは、これらのメーカーについて次のように述べています。「中国の大手OEMメーカーがこれらの現地メーカーに生産を委託するようになったため、インドのメーカーは今や重要な役割を果たしています。今後、インドではEMS*（電子機器製造サービス）市場が拡大し、現地メーカーが恩恵を受けると予想されます。政府はまた、電子部品製造スキームを立ち上げており、これはインドの電子機器製造サプライチェーンの拡大において重要な役割を果たすでしょう。主要なグローバルODM（相手先ブランド設計メーカー）や部品メーカーとの技術提携は、インドにおける電子機器製造の成長にとって重要な要素となるでしょう。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328498&id=bodyimage1】
輸出の伸びについて、リサーチアナリストのタンヴィ・シャルマは次のように述べています。「第2四半期はAppleが最大の輸出国でした。トランプ大統領の関税導入による地政学的駆け引きにより、インドはスマートフォンの調達先としてより魅力的な国となり、特にiPhoneの輸出が急増しました。これはFoxconn、Hon Hai、そしてTata Electronicsに恩恵をもたらしました。Motorolaの輸出も、米国での需要増加に牽引されて増加し、Dixonに恩恵をもたらしました。」
さらに、リサーチアソシエイトのアブドゥル・レーマンは次のように述べています。「AppleとSamsungは、インド製スマートフォンの2社合計で93%以上のシェアを一貫して維持し、輸出市場をリードしています。短期的な世界的な混乱は、インドに拠点を置くEMS企業の輸出量増加に寄与しましたが、長期的な輸出の持続は、インドをグローバルサプライチェーンの主要プレーヤーとして確固たる地位に据えることにかかっています。これは、インドにおけるスマートフォン部品の強固なエコシステムの構築に向けた投資拡大を通じてのみ可能となります。」