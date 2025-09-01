【神対応】ジョージクルーニー体調不良にも関わらずファンサービスを怠らない神対応に称賛の声【2025年ベネチア国際映画祭】
ジョージ・クルーニーは現地時間8月27日（水）体調不良を訴えプレス取材及び夕食会も欠席することになったが
そんな最中でもファンサービスは怠らないクルーニーはサインや記念撮影にも快く対応する神対応ぶりにプロの姿を見ました。
昨年のベネチア国際映画祭に引き続きジョージクルーニーにもお会いできサインも貰いました。
ジョージ・ティモシー・クルーニー（GeorgeClooney, 1961年5月6日 - ）は、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。俳優として4回、監督として1回、脚本家として2回、製作として1回アカデミー賞にノミネートされ、アカデミー助演男優賞、アカデミー作品賞、ヴェネツィア国際映画祭脚本賞などを受賞している。また政治的活動を熱心に行っており、2008年1月31日より国連ピース・メッセンジャーを務めている
「Jay Kelly」10分間のスタンディングオベーションの模様
https://youtube.com/shorts/e_NwNT9k7iU?si=-KJXYV_DgclExxdh
主な作品
出演
『ER緊急救命室』
『フロム・ダスク・ティル・ドーン』
『素晴らしき日』
『バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲』
『ピースメーカー』
『アウト・オブ・サイト』
『シン・レッド・ライン』
『スリー・キングス』
『パーフェクトストーム』
『オー・ブラザー!』/『スパイキッズ』
『オーシャンズ』シリーズ
『シリアナ』/『フィクサー』
『バーン・アフター・リーディング』
『ファンタスティック Mr.FOX』
『マイレージ、マイライフ』
『ラスト・ターゲット』
『ファミリー・ツリー』
『ゼロ・グラビティ』/『トゥモローランド』
『ヘイル、シーザー!』/『マネーモンスター』
『チケット・トゥ・パラダイス』
監督兼出演
『コンフェッション』
『グッドナイト&グッドラック』
『スーパー・チューズデー ～正義を売った日～』
監督のみ
『サバービコン 仮面を被った街』
『僕を育ててくれたテンダー・バー』
製作・製作総指揮
『インソムニア』/『エデンより彼方に』
『スキャナー・ダークリー』/『#アルゴ』
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
