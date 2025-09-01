社会問題をテーマに描くアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」素人脚本家に高評価！何故？
昨今問題の運送会社の不祥事、パワハラや差別、不適切点呼等の社会問題をアクション俳優をしながら生計を立ててアルバイトの運送職員として働いていたリアル職場体験を大東賢監督がシリアスかつコミカルに伝えている映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」。
さて、この映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の脚本を理解して観た人はどれ程いるのだろうか？
最近の映画監督や映画館支配人、シネコン系の映画編成部は映画を劇場で上映する事でビジネスを一番にしているところが殆どです。
１，著名な監督で脚本は著名は脚本家である事（監督が引き受ける場合は脚本家のみ）
２，映画に莫大な宣伝費をかけている事
３，映画のクオリティーがある事
４，トレンドな俳優が起用されている事
５，著名な歌手のオープニングやエンディングが起用されている事
以上をクリアーすれば、だいたいの映画はビジネスとして成立し、ヒットします。
しかし、低予算の自主映画が上記の５点をクリアーするのは不可能で、１点でも難しいと言えます。
勿論、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」も５点クリアーは難しい自主映画です。
ですが、ここ最近、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品で５月中旬～８月中旬にかけて、常連トップ作品として紹介されています。
５月には「ミッションインポッシブル」６月には「スーパーマン」７月には「鬼滅の刃」８月には「ベスト・キッド：レジェンズ」等の商業映画と並び、自主映画としては前代未聞の話題になっています。
それは脚本を理解して映画を観た方を中心に話題になって広がっていると言えます。
映画のポスターのキャッチコピーが「ツッコミどころ１０００％」とふざけた見た目になっていますが、敢えてこのキャッチコピーは自主映画である事や低予算、素人俳優の起用、パワハラや差別を訴える事を、きままな映画評論家、きままな素人映画評論家の評価からカバーする事を考えたキャッチコピーでもあります。
≪～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエの社会派的脚本の魅力≫
１、２０５０年という舞台設定で高齢化社会である事から俳優は高齢者を起用
２，無差別テロの時代である事から団体や企業で武術セミナーの案内が義務付けられている
３，運送業、警備業、インフラに従事する人に武器の使用が許可された頃を背景
４，運送職員のアクションは武道家で警備隊でもないのでアクションを敢えて雑に表現
５，職場でのパワハラや差別をシリアスかつコミカルに伝えている
６，２０５０年、宇宙人が観察しに地球へ
７，正義や悪は各々の価値観の違いに過ぎない
８，低予算ながらも現代アクション、時代劇アクション、特撮アクションと詰め込んだ内容に社会問題をテーマ
