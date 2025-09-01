ＳＯＭＰＯケア テレビＣＭ第四弾「その日々を支えたい」篇を8月30日から放映開始！～ご利用者さまの「自分らしく生きる日々」を支える介護の姿を描く～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下「当社」）は、第四弾となるテレビＣＭ「その日々を支えたい」篇（15秒）を、8月30日（土）から当社事業所が所在する25都道府県を中心に放映します。本テレビＣＭの映像は、当社ウェブサイトおよびYouTube公式チャンネルでもご視聴いただけます。
テレビＣＭ「その日々を支えたい」篇より
▼テレビＣＭ「その日々を支えたい」篇 特設サイト
https://corporate.sompocare.com/company/tvcm/
１．テレビＣＭのコンセプト・内容
テレビＣＭ第四弾のテーマは「自分らしく生きる、その日々を支えたい。」です。当社は、データやテクノロジーを活用して介護サービス品質と生産性を高めながら、ご利用者さまお一人おひとりの「その人らしさ」を尊重し、笑顔あふれる日々を支えることを大切にしています。
本テレビＣＭでは、緑豊かな一本道を舞台に、介護士に支えられながら歩くご利用者さまが、過去の自分に呼びかけ、若き日の自分が笑顔で応えるシーンを描きました。人生の歩みの中で「今も自分らしく生きている」というメッセージを通じ、寄り添う介護のあたたかさと安心感を表現しています。
第一弾から第三弾では職員の姿を通じて、ご利用者さまの生きがいや充実感ある毎日を支えていくために必要な、高い専門性と豊かな心の態度として当社が位置づけている「介護プライド」を伝えてきました。これに対して今回はご利用者さまを主役に据える構成とし、介護に対する当社の姿勢をより直接的にお伝えする内容としました。人生の歩みを象徴する一本道を舞台に描いた本テレビＣＭが、介護を必要とするご本人世代や介護を担う子世代の方々にとって、自分自身のこととして介護を考えるきっかけとなることを願っています。
２．撮影時のエピソード
本テレビＣＭの撮影は、7月下旬に神奈川県の一色海岸近くで行われました。介護士役で出演しているのは、当社の「介護プライド」を体現する職員である介護プライドマイスターです。撮影当日は快晴に恵まれたものの、立っているだけで汗が噴き出すような真夏日となりました。そのような真夏の暑さの中で撮影が行われましたが、本番中はもちろん、休憩中も介護プライドマイスターがご利用者さま役の方に自然に寄り添い、談笑する姿がとても印象的でした。その姿はまさに、撮影ということを忘れさせるほど自然で、テレビＣＭのコンセプト「自分らしく生きる、その日々を支えたい。」そのものでした。こうした現場の温かな雰囲気が、厳しい真夏日の撮影だったにもかかわらず、完成した映像に涼やかさと穏やかさをもたらしています。
３．放送予定
以下の期間・放送局で放送します。
■放送期間：8月30日（土）～9月5日（金）
■放送局：
・テレビ朝日系列（一部日本テレビ系列）
本テレビＣＭは、以下当社YouTube公式チャンネルでも視聴できます。なお、YouTube公式チャンネルおよび特設サイトでは、30秒版のＣＭも視聴可能です。
「その日々を支えたい」篇 15秒 https://youtu.be/0vAQshcNVoo
30秒 https://youtu.be/E5CpmEEEBdI
テレビＣＭ特設サイトはこちら https://corporate.sompocare.com/company/tvcm/
