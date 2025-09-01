世界の交通安全市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート：提供サービス別、タイプ別 - 2032年までの世界機会分析と産業予測
世界の交通安全市場は、2023年から2032年までに 59億米ドルから170億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 12.5％で成長すると予測されています。
人口増加や都市化の進行、交通量の増大に伴う事故の増加といった課題を背景に、交通安全対策の重要性が国際的に再認識されつつあります。先進国・新興国を問わず、道路インフラの整備とともに、AIやIoTなどの次世代技術を活用した高度な交通安全ソリューションが世界中で求められています。
日本における交通安全強化の新たな焦点
日本市場においても、高齢化社会における交通事故対策は最重要課題のひとつです。特に高齢運転者による事故や、自転車・歩行者の安全確保に向けた施策が注目を集めています。政府は国土交通省を中心にスマート交差点の導入、歩行者保護型信号機の設置、自動運転技術を活用した交通管理の高度化を進めており、国内市場は世界市場と連動する形で技術革新を加速しています。こうした背景から、日本の交通安全市場も堅調な成長が期待されます。
技術革新が推進する次世代交通安全ソリューション
交通安全市場の成長を牽引しているのが、AI・IoT・ビッグデータを活用したインテリジェント交通システム（ITS）です。リアルタイムでの交通量監視や信号制御、自動車の自律走行支援など、多岐にわたる機能が統合され、事故の未然防止と交通の円滑化を実現しています。特に日本の都市部では、狭隘な道路事情や複雑な交通動線に対応するため、AI分析によるリスク予測や、人流データに基づいた動的制御型信号機の導入が急速に進められています。これにより、都市型事故の抑制と交通渋滞の緩和が両立できると期待されています。
主要な企業:
● Kapsch TraficCom
● Saferoad Group
● Conduent
● Dahua Technology
● Sensys Gatso Group AB
● Jenoptik
● Verra Mobility
● Redflex Holdings
● Silicon Labs
政策支援と国際的な安全基準の調和
市場の成長を支えるもうひとつの柱が、各国政府による政策支援と法整備です。たとえばEUでは、新車への緊急ブレーキアシストや車線逸脱警報システムの搭載を義務化し、交通死亡事故の半減を目指す包括的な政策が推進されています。日本もこれに歩調を合わせる形で、衝突被害軽減ブレーキの標準装備化や、高速道路での自動運転レベル3の社会実装に向けたガイドライン策定が進行中です。国際的な技術認証や規制調和の動きは、国内企業の輸出機会拡大にもつながります。
市場参入企業の戦略と競争動向
交通安全市場は、多数のグローバル企業と地域特化型のプレイヤーが競争するダイナミックな市場です。日系企業では、パナソニックやデンソーがITSインフラや車載センサー領域で積極的に開発投資を行い、国内外の大型プロジェクトへの参画を強化しています。また、スタートアップ企業によるAI解析・映像認識技術の提供や、ソフトウェアベースの危険予測プラットフォームの展開も活発化しています。このような多層的な競争環境がイノベーションを加速させ、市場全体の高度化を推進しています。
