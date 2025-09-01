サイバー攻撃でライン停止？損失数千万円も！～“止まらない生産”を守る！東京都の無料サイバーセキュリティ支援3つ～
東京都 令和7年度中小企業サイバーセキュリティ基本対策事業
※本記事では製造業の事例を中心に紹介していますが、本事業は業種を問わずお申込みいただけます。
サイバー攻撃の被害は全体的に増加傾向にありますが、特に製造業では生産ライン停止や技術情報の流出リスクが高いため、より一層の対策が求められています。ランサムウェア攻撃によって生産ラインが止まり、設計データが暗号化されるといった被害は後を絶たず、復旧に長期間を要する傾向や数千万円規模の費用がかかるケースも報告されています。
【なぜ、攻撃者は製造業を狙うのか？】
攻撃者が製造業を狙う最大の理由は、事業への影響が深刻なため、高額な身代金や大きな利益を得られる可能性が高いことにあります。例えば、以下のような理由が挙げられます。
1. 生産停止で高額な身代金要求が可能
製造業では、IoT機器や制御システムが生産ラインと密接に連携しています。これらのシステムがサイバー攻撃を受けると、工場の稼働が即座に止まり、製品の生産が不可能になります。製造業における生産停止は、単なる機会損失ではなく、サプライチェーン全体を巻き込んだ納期遅延や信用失墜につながります。攻撃者はこの「止まることの重大さ」を理解しており、企業が復旧を急ぐ心理につけ込み、高額な身代金を要求します。
2. サプライチェーンの弱点を突く、格好の侵入経路
攻撃者がサプライチェーンを狙う最大のメリットは、セキュリティの盲点を突き、被害を連鎖的に拡大できることです。大企業は自社のセキュリティ対策を厳重に講じていることが多いですが、取引先の中小企業はセキュリティが手薄な場合が多く、攻撃者にとって格好の侵入経路となります。この弱点を突くことで、攻撃者は高度な防御システムに阻まれるリスクを避け、少ない労力とコストで最終的な標的への侵入を成功させます。そして、一度サプライチェーンへの侵入に成功すれば、その企業だけでなく、そこから繋がる複数の取引先へと被害を連鎖的に拡大させ、より多くの企業から金銭や情報を盗むことが可能となります。
3. 知的財産は、最高の獲物
製造業が保有する製品の設計データや製造ノウハウといった知的財産は、企業の競争力の源泉です。これらの機密情報が流出すれば、研究開発にかけた莫大な投資が無駄になるだけでなく、模倣品を安価に生産されるリスクもあります。攻撃者は、これらの情報を窃取して高値で売却し、経済的利益を狙います。
こうしたサイバー攻撃の深刻な状況に対応するため、東京都では「令和７年度 中小企業サイバーセキュリティ基本対策事業」を通じて、東京都の中小企業の皆様に向けた実践的な支援を提供しています。
「途切れない生産」と「サプライチェーン全体の信頼」を守るために、今こそセキュリティ対策の強化に取り組むべき時です。
東京都の支援を活用して、技術面と組織面の両方からセキュリティを強化し、企業の信頼と将来を守りましょう。
【この事業に参加するメリット】
1. 技術的な守り：UTMとEDRの試用導入を通じて、サイバー攻撃への多層防御を体験
・ UTMによる外部からの攻撃の遮断： 企業ネットワークの入り口でUTMが異常な通信を検知し、外部からの侵入を防ぎます。
3か月間の試用を通じて、自社環境での効果を実際に確認できます。
・ EDRによる内部の異常検知と迅速対応： UTMをすり抜けた攻撃や、社内で発生した不審な動きをEDRが検知し、即座に対応します。
