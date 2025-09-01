ライトアップ、AI活用で業務効率化と収益改善を実現する“超実践型”オンラインセミナーを開催
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 白石 崇）は、経営層およびDX推進担当者を対象に、生成AIを経営に直結させる“超実践型”オンラインセミナー「【経営層・DX推進担当必見】『何から始めれば…？』を1時間で解決！業務効率化と収益改善に繋げる“超実践型”セミナー」を2025年9月4日（木）に開催いたします。
本セミナーでは、事例をもとに、生成AI導入による経営改善の実態を公開。さらに、目の前でAIが経営課題を即時解決するデモンストレーションや、他社と差をつける実務直結型AI研修の初公開、助成金を活用した低コスト導入法まで、即日実行可能な内容を凝縮してお届けします。
セミナー概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328412&id=bodyimage1】
タイトル：【経営層・DX推進担当必見】『何から始めれば…？』を1時間で解決！業務効率化と収益改善に繋げる“超実践型”セミナー
講師：長谷川 孔明（合同会社HIGH5 代表社員）
開催日時：2025年9月4日（木）18:00～19:00
形式：オンライン開催（Zoom利用予定）
参加費用：無料（事前登録制）
お申込方法：参加希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar/3747?partner_id=1152
※定員に達し次第、受付を終了します。お早めにお申し込みください。
セミナープログラム
本セミナーでお話しする内容をご紹介いたします。
・なぜ今「生成AI人材育成」が経営の生命線なのか？
― 1億円以上の業績アップ企業も続出！経営格差を生む“AI活用最新ベンチマーク”公開
・ビフォー・アフター実例
― 活用直後に注文続出／社員の意識が変わる“効果”の真相
・目の前で体感！生成AIデモ＆経営課題の即時解決ミニワーク
― あなたの悩みにAIがリアルタイムで“答え”を出す体験
・他社と大きな差をつける「実務直結型AI研修」内容を初公開
― プロンプトエンジニアリング・社内浸透・“使いこなし人材”育成の秘訣
・助成金を活用し“低コスト”で最新AI研修を導入する具体策
― 手続きも完全サポート、全企業が対象の仕組みを徹底解説
・研修後も進化し続ける！
― 受講者コミュニティ・個別アフターサポート・事例紹介
・質疑応答＆個別相談・申込者限定特典ご案内
参加特典
本セミナーにお申込、ご参加いただいた方には以下の特典をご用意しております。
【特典】
・最新事例＆成功ノウハウ満載！
“AI人材×業績アップ”を実現する【特別セミナー資料】を全員にプレゼント
→ この資料で、自社のAI活用ロードマップが描けます！
・経営課題を即相談・即解決！
【参加者限定】優先枠で「個別無料AI経営相談」をご案内
→ 先着順で“あなたの経営に最適化したAI活用法”を講師が直接ご説明！
・申込者限定スペシャル特典！
個別相談をお申し込みの方には、本セミナーのデモでお見せする
“経営判断・戦略立案にそのまま使える”【社長専用・生成AI特別プロンプト】をプレゼント！
→ 社外秘レベルの高品質プロンプトで、明日からAIが“経営の右腕”に！
今後の展望
ライトアップは「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、生成AIを活用した業務効率化と利益向上の支援を加速させます。今後も、経営層やDX担当者が現場で即戦力となるAI人材を育成できるプログラムを拡充し、助成金制度を活用した低コスト導入モデルを全国に展開。AIを通じて、地方創生・SDGs推進・経営格差の是正に貢献してまいります。
登壇企業概要
合同会社HIGH5 https://www.edu-high5.com/
代表社員：長谷川 孔明
所在地：愛知県名古屋市中区新栄2丁目46-34千早ハイリス602
事業内容：生成AI研修事業（Next-Gen AI Workshop） ほか
主催企業概要
株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp/
資本金：3億8,638万円
代表：代表取締役社長 白石 崇
市場：東証グロース市場 証券コード：6580
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
事業内容：DXソリューション事業（AI・ITを活用した中小企業向け経営支援）、コンテンツ事業
お問い合わせ
セミナーへの申込は上記【セミナー概要】をご確認ください。
その他お問い合わせはこちら https://jdnw.jp/contact/
株式会社ライトアップ JDネット事務局 https://jdnw.jp/
E-mail：jdnw@writeup.co.jp
TEL：050-3196-2821
配信元企業：株式会社ライトアップ
