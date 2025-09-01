『城とドラゴン』で新キャラ“マツリガミ（CV:伊藤麻菜美）”が8月31日（日）19:00より「アバたま」に登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、新キャラ“マツリガミ”が8月31日（日）19:00よりゲーム内に登場したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328397&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
8月31日（日）19:00より、新キャラ“マツリガミ （CV:伊藤麻菜美）”がアバたまに登場しました。大型迎撃キャラで、山車の上に剣士・アーチャー・魔法使いを乗せてパワーアップ！剣士を前方に飛ばして空の敵を攻撃するなどユニークな戦い方ができます。登場を記念したログインボーナスでは、「マツリガミのアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムをプレゼント。また、ミッションクリアで「マツリガミのお着替え交換チケット」のほか、「専用ガチドラメダル」や「限定お着替え」などがもらえる「キャラミッション（マツリガミ）」も開催中です。さらに“マツリガミ”を使用してクリアを目指す「討伐イベント」や、特定のキャラをリーダーに選択して“マツリガミ”たちが占拠した城の奪還を目指す「レア城主」イベントなども同時開催中。イベントに参加して、新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“マツリガミ”が登場！
「アバたま」に新キャラ“マツリガミ”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「春節祭セット」「ファンタジアセット」「ミッドサマーセット」「牛追い祭セット」「ヴェネツィアンセット」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328397&id=bodyimage2】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
『城ドラ』公式サイトでは「マツリガミ」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/mtr/
「マツリガミ登場ログインボーナス」
8月31日（日）19:00より、ゲームにログインすると、「マツリガミのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる「マツリガミ登場ログインボーナス」を開催中です。報酬は期間中1日1回、最大11日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年8月31日（日）19:00 ～ 9月10日（水）23:59
■配布アイテム
1日目：マツリガミのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：マツリガミのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：マツリガミのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：マツリガミのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：マツリガミのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
