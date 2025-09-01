TPCマーケティングリサーチ株式会社、有限会社カワサキテクノリサーチの各種資料を自社通販サイト「TPCビブリオテック」で取り扱い開始
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：松本 竜馬、以下TPCマーケティングリサーチ）は、有限会社カワサキテクノリサーチ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：川崎 徹、以下カワサキテクノリサーチ社）が発行する各種レポート／技術資料（以下、総称して「カワサキテクノリサーチ社資料」）の正規取り扱いを開始し、自社通販サイト「TPCビブリオテック」にて2025年9月1日より順次掲載・販売を開始いたします。
本取り扱いにより、 TPCマーケティングリサーチの化学・ライフサイエンス分野の各種レポート／技術資料ラインアップが大幅に拡充し、研究・開発・生産などの多様なニーズや目的に合った資料を迅速に提供します。
【取り扱い概要】
・掲載先：自社通販サイト「TPCビブリオテック」（URL：https://www.tpc-osaka.com/）
・提供開始：2025年9月1日より順次掲載・販売
・対象資料：カワサキテクノリサーチ社が発行する市場調査レポート／技術資料／導入事例 等
・初回掲載：17点
（掲載点数は発表日時点の情報です。以降の追加・変更が生じる場合があります。最新の掲載点数はTPCビブリオテックでご確認ください。）
・提供形態：書籍、電子版（PDF等） ※書籍、PDF版の有無は各商品ページに記載
・価格：各商品ページに記載
【権利・コンプライアンス】
・著作権：カワサキテクノリサーチ社に帰属し、TPCマーケティングリサーチは正規許諾に基づく販売・配信
・利用許諾：閲覧・社内共有・引用等の範囲は各商品ページの利用規約に準拠。無断転載・二次配布は禁止
・個人情報／情報セキュリティ：購買・閲覧データはTPCマーケティングリサーチのプライバシーポリシーに従い取り扱い。アクセス権限は購入者単位／契約形態単位で管理
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328237&id=bodyimage1】
【サービス概要】
・媒体：TPCビブリオテック（URL：https://www.tpc-osaka.com/）
・開始日：2025年9月1日
・内容：カワサキテクノリサーチ社資料の正規販売・配信（レポート、技術資料 等）
・対象：企画／マーケティング／商品開発／研究／営業企画 等の実務担当者および意思決定者
【会社概要】
TPCマーケティングリサーチ株式会社
所在地：大阪市西区新町二丁目4番2号
代表者：代表取締役社長 松本 竜馬
事業内容：マーケティングリサーチ、コンサルティング、各種セミナー／情報提供 ほか
URL：https://www.tpc-cop.co.jp/
有限会社カワサキテクノリサーチ
所在地：大阪市中央区淡路町四丁目3番8号
代表者：代表取締役社長 川崎 徹
事業内容：調査・コンサルティング、セミナー・見学会 ほか
URL：https://www.kawasaki-tr.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
TPCマーケティングリサーチ株式会社
広報担当：田伏 智那美
Email：webmarke@tpc-osaka.com
TEL：06-6538-5358
