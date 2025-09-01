こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪国際学園が11月22日にサイエンスエンターテイナーのチャーリー西村さんを招きサイエンスコンサートを開催 ―【第39回 奥田メモリアルフェスティバル】
学校法人大阪国際学園（大阪府守口市／理事長：奥田吾朗）は11月22日（土）、第39回「奥田メモリアルフェスティバル」を開催。大阪国際大学のキャンパス内にある「奥田メモリアルホール」において、サイエンスエンターテイナーのチャーリー西村さん(米村でんじろう先生の一番弟子)、クラシックユニットデュアリスによるサイエンスコンサートが行われる。「空気砲実験」や「声変わりハウス実験」、「クラシック生演奏」をはじめ、観客参加型のショーも実施予定。入場料無料、要申込（200名を招待）。
学校法人大阪国際学園では毎年、近隣住民や一般応募者を無料で招待する文化・芸術イベント「奥田メモリアルフェスティバル」を実施。第39回目を迎える今年度は、チャーリー西村さん、クラシックユニットデュアリスを招きサイエンスコンサートを開催する。
チャーリー西村さん
日本を代表するサイエンスエンターテイナー。楽しむ科学「科楽」の先駆者である米村でんじろう先生の一番弟子として数々のサイエンスショ―や実験教室、テレビ番組、雑誌などの活動を牽引。現在では2枚看板として、でんじろう先生とは違ったスタイルのショーを行い、世界の人々に科学の不思議・楽しさを伝えている。
クラシックユニット デュアリス
ヴァイオリン、ソプラノ、ヴィブラフォン、ピアノ、パーカッションで編成された、聴いて楽しい！観て楽しい！ニュークラシックユニット。2005年結成。クラシックの名曲を中心に、さまざまなジャンルの音楽を、独自のアレンジで演奏。テレビ・イベントなどにも出演するほか、豪華客船の海外クルーズでも多数演奏。
コンサートの概要は下記の通り。
◆第39回奥田メモリアルフェスティバル
驚きの科学と音楽の融合！チャーリー西村 みんなで楽しむサイエンスコンサート
【日 程】 11月22日（土） 14:00 開演予定
【会 場】 奥田メモリアルホール（大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部キャンパス内）
・大阪府守口市藤田町6丁目21-57（京阪本線「大和田駅」「萱島駅」から徒歩8分）
【入場料】 無料
【応 募】 200名を招待（応募多数の場合は抽選）。インターネットで応募。
◎インターネットでの応募方法
下記の申込フォームまたは添付のQRコードから申し込み。
https://x.gd/vDs2B
※応募期間は9月1日(月)～9月30日(火)まで
※ご応募いただいた際の個人情報は、本イベントに関する目的以外に使用することはありません。
※当選発表はメールにて行います｡当選者には10月31日(金)までに、koho@oiu.jpよりメールをお送りします。
※座席指定券は当日受付にて当選メールをご提示頂いた後、交換させていただきます。
【URL】
https://www.oiei.jp/festa/
▼本件に関する問い合わせ先
法人本部事務局 企画・広報校友課
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6907-4325
FAX：06-6901-3716
メール：koho@oiu.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/