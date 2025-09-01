こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
社名変更のお知らせ
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、資本関係の変更に伴い、2025年9月1日(月)より、社名を株式会社デニーズジャパン（英語表記：Denny’s Japan Co., Ltd.）に変更いたします。
当社が運営する「デニーズ」は、2023年に創業50年を迎え、次なるステージに向けて新たな歩みを進めております。当社は、これからも「デニーズ」を主力事業に据え、持続可能な経営を推進していくために、全力を尽くす決意をもとに、社名を株式会社デニーズジャパンと改めることといたしました。
なお、社名変更後もコントラクト事業などの現行の事業内容及び所在地、電話番号、代表者等に変更はございません。
今後も変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
◆お客様からのお問い合わせ先◆
株式会社デニーズジャパン お客様相談室
TEL.0120-743-533 （月曜日～金曜日 9:30～17:00）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ
https://www.dennys.jp/
当社が運営する「デニーズ」は、2023年に創業50年を迎え、次なるステージに向けて新たな歩みを進めております。当社は、これからも「デニーズ」を主力事業に据え、持続可能な経営を推進していくために、全力を尽くす決意をもとに、社名を株式会社デニーズジャパンと改めることといたしました。
なお、社名変更後もコントラクト事業などの現行の事業内容及び所在地、電話番号、代表者等に変更はございません。
今後も変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
◆お客様からのお問い合わせ先◆
株式会社デニーズジャパン お客様相談室
TEL.0120-743-533 （月曜日～金曜日 9:30～17:00）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ
https://www.dennys.jp/