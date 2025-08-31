「株式会社ニルヴァーナ」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン


この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社ニルヴァーナ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「株式会社ニルヴァーナ」様 新規パートナー決定について



■契約内容


ブロンズパートナー　




■法人名/代表者


株式会社ニルヴァーナ　/　代表取締役　山下裕之




■連絡先


〒921-8815 石川県野々市市本町3-6-31


TEL　076-248-2207


FAX　076-248-2208



■公式ホームページ


http://nirvaana.co.jp/



■業務内容


・サービス付き高齢者向け住宅


・訪問介護事業


・訪問看護事業


・福祉用具事業


・居宅支援事業



■コメント


この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーをさせて頂くことになりました、「株式会社ニルヴァーナ」と申します。


野々市市と津幡町で高齢者施設の運営、ならびに総合福祉事業を営んでおります。


私たちは色々な方々に支えて頂きながら仕事をさせていただいております。


これを機に、少しでも社会に恩返しができたらと思い、加盟させていただきました。


皆で、石川県を、ツエーゲン金沢を応援して行きましょう。