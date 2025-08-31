「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディシーズン2』スタジオゲストにとうあが登場　8月31日（日）夜9時から無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』#2を2025年8月31日（日）夜9時より放送いたします。

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。

また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが務めます。

8月31日（日）夜9時から放送の#2では、スタジオゲストにYouTuberで「BG」ブランドディレクターのとうあさんが登場します。

とうあさんも見守る#2では、ついに男性メンバーのプロフィールや職業が明らかに。会社経営、歯科医師、フェンシングコーチなど、多彩な肩書きを持つ男性メンバーの実態が公開されます。

自分の気になる相手がどんな仕事をしているのか、さらには年収を知ったときのガールとレディたちのリアクションは必見です。気になる相手と距離を縮め、それぞれの恋が動き出す#2は、8月31日（日）夜9時より放送。ぜひご期待ください。

■ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』 概要

#2放送日時：8月31日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8r81RT23MN8B43

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

スタジオMC：

アン ミカ

若槻千夏

藤森慎吾

平祐奈

スタジオゲスト：

とうあ

主題歌：iri 「CUBE」

挿入歌：

Awesome City Club「スロウ・サマー」

I Don't Like Mondays.「With you」 8月27日（水）配信