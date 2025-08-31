“番組史上最多”6組のカップルが成立！衝撃の結末に犬飼貴丈「マジで目疲れた」まさかのカップル成立に峯岸みなみが本音「失恋した気持ちになりました」｜シャッフルアイランド Season6最終話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の最終話を、2025年8月28日（木）夜10時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入することも決定しています。

2025年8月28日（木）放送の最終話では、2025年8月28日（木）に放送された最終話では、ついに運命の告白タイムの模様が明らかになりました。ルールは「同じ島にいる男子だけが女子に告白できる」というもの。各メンバーが最後の想いを伝える中、数々の感動と波乱が巻き起こりました。

最初に動いたのは、パーソナルトレーナーのゆうた。“Island PINK”にいるK-1ラウンドガール・かほへ思いを告げると、かほは涙を浮かべながら告白を受け入れました。これを見守ったゆきぽよさんは、「微笑ましい、おめでとう」とあたたかいコメントを送りました。

次に登場したのは、メイクサロンを経営するらるむのもとを訪れたプロボディビルダーのしんたろう。これまでの優柔不断な態度を謝罪し、想いを伝えると、らるむは「おいで、一緒に帰ろう」と手を差し出しました。MC陣はこの一言に「おいで！？」と大盛り上がり。さらに、らるむがおでこにキスをすると、ニューヨーク・屋敷さんは「かわいい、何これ！もう完全に主導権握ってるやん！」と大興奮の様子でコメント。

続いて注目の三角関係で、元アイドルでダンサーのまいかのもとを訪れたのは、インフルエンサーのしんと美容師のりく。まいかは涙を流し、峯岸みなみさんが「なんの涙、これ！」と驚く場面も。まいかが「りくの気持ちに応えることができません」と語ると、スタジオは「そうなんだ…」とざわめき、ニューヨーク・屋敷さんは「いや、まだわからんで」と緊張した様子で見守ります。そしてまいかは、「これからはもっともっと長い時間をしんくんと一緒に過ごしていきたいって思いました。私からもよろしくお願いします」と気持ちを伝え、しんは「ごめんね、つらかったよね」と優しく抱きしめました。これを見たゆきぽよさんは「優しい！」と絶賛し、屋敷さんも「これ、誰が予想できました？」と、3日前から急接近した2人の結末に驚きを隠せない様子でコメントしました。

フラダンサーのフィーナの元には、プロサッカー選手のかつよしが登場。2人は無事にカップル成立となり、ロマンチックなキスシーンを披露。ゆきぽよさんは「結婚式みたい！」、峯岸さんも「もう結婚式だね」とコメントし、スタジオは感動の空気に包まれました。

さらに、グラビアアイドル・みれいと『小悪魔ageha』モデル・ももが思いを寄せる大学生・モデルのだいすけ。この三角関係の行方に注目が集まる中、峯岸さんは「一途なみれい、追い上げのもも…これどっち？」とコメント。スタジオメンバーが「どっち？どっち？」と見守る中、だいすけが「みれいちゃん」と呼ぶとスタジオは大絶叫。みれいの一途な恋が実った瞬間に、スタジオからは「よかった…」との声が漏れました。

ここで終わりかと思われた告白タイム。“Island PINK”への残留が決定していたため、“Island BLUE”で待っていた『nuts』モデルのANのもとを訪れることができないはずだったせかいが、突如登場しスタジオは騒然。実は告白の2時間前、せかいの元に「まもなくブラックボートが“Island BLUE”に向けて出港します」との通知が届いており、せかいは離れ離れになってしまっていたANに再び想いを伝えに行くことができたのでした。この展開に、ニューヨーク・屋敷さんは「今シーズンからブラックボートっていう新しい乗り物ができたからこういうことができたんやね」とコメント。ようやく再会を果たした2人の感動の告白に、ゆきぽよさんは「やっと結ばれたのね」と感極まり、キス＆お姫様抱っこのシーンには「ブラックボートって超最高じゃん！」とコメント。スタジオは熱狂に包まれました。

その後のスタジオトークでは、まいかがしんを選んだことについて、峯岸さんが「自分だけがしんの良さを理解してるって思ってたから失恋した気持ちになりました」「地方で子育てしてるから気持ちが入っちゃう（笑）。報われないしんのことも好きだったのかも」と語り、スタジオに笑いが起こります。

また、だいすけがみれいを選んだ件についても、「チョコレートキスのシーンが印象的すぎて…みれいちゃんの諦めない気持ちと体当たりの努力の結晶な気がします」と熱くコメントしました。

最後に、感想を聞かれたゲストの俳優・犬飼貴丈さんは「楽しかったっすね。マジで目疲れて。瞬きしてなかったんだ俺、と思って」とコメント。シリーズ史上最多6組のカップルが成立し、大盛り上がりとなった最終話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話～第3話は、「ABEMA」にて現在も無料見逃し配信中です。

さらに、成立カップルのここでしか見られない初デートの様子は現在「ABEMA」プレミアム（※）にて配信中です。「ABEMA」の恋愛リアリティーショー史上最多となる40回にも及ぶキスシーンを記録するなど、真夏の太陽のようにメラメラと燃え上がった成立カップルたちの恋の行方を、本編と併せてご覧ください。

（だいすけ＆みれい、かつよし＆フィーナ編：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p101）

（しん＆まいか、しんたろう＆らるむ編：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p102）

（セカイ＆あん、ゆうた＆かほ編：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p103）

（※）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

また、放送開始を記念して、2025年7月1日（火）から8月31日（日）までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープンしています。（※西浜は2025年9月7日（日）まで開催）番組とともに、ぜひお楽しみください。

■『シャッフルアイランド Season6』番組概要

＜最終話＞

放送日時：2025年8月28日（木）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p8

