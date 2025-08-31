乃木坂46筒井あやめが3度目の表紙！ 『bis』2025年秋号(9月1日)発売

株式会社光文社

ファースト写真集『感情の隙間』が大好評の乃木坂46筒井あやめさんが1年半ぶり３度目の『bis』表紙に！ 後輩の川崎桜さん、菅原咲月さんと誌面での初共演も実現！

當真（とうま）あみさん、宮舘涼太さん（Snow Man）×水上恒司さんなど、今をときめく俳優、アイドル、モデルが登場する充実のラインナップになっています。

今号は"Sentiment"をテーマに『bis』ならではの世界観を発信します。

9月1 日(月)発売の『bis』秋号は――

●乃木坂46 筒井あやめ 1年半ぶり3度目の表紙＆後輩の川崎桜、菅原咲月と誌面で共演も！

筒井あやめ Sentiment 純粋な感情のかけら

「川崎桜、菅原咲月のふたりの後輩と一緒に撮影できて、すごく感慨深くてうれしかったです」（筒井あやめ）

6月に発売したファースト写真集『感情の隙間』が大好評。木曜ドラマ『量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-』(テレビ東京系)にダブル主演のひとりとして出演するなど、女優としても活躍、勢いに乗る乃木坂46筒井あやめさんが約１年半ぶりに３度目の『bis』の表紙＆巻頭ファッションページを飾ります。

（※ソロとしては２度目、与田祐希さんとのペア表紙を含むと３度目）

秋のムード漂うファッション7LOOKに身を包み撮影した感想を「ソロでは２度目の表紙撮影だったのですが、とてもうれしかったです。いつもどおりのびのびと楽しく撮影できました。どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました」と語る。

今号のテーマ「Sentiment」にちなんだインタビューでは、普段フラットな印象が強い彼女の喜怒哀楽などの感情にまつわる深いトークも展開。今まででいちばん感情を揺さぶられたこと、どうやって乗り越えてきたかなど語っています。

また、今回は、筒井あやめさんを慕っている後輩の川崎桜さん、菅原咲月さんも『bis』に登場！ 3人の『bis』初共演が実現しました。3人での和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井さんによるふたりのプロデュース企画もお届けします(ハート)

合わせて14ページの乃木坂46特集をお見逃しなく！

●乃木坂46 川崎桜、菅原咲月『bis』裏表紙登場＆筒井あやめと３ショット共演！

Threefold Hearts 3人の想いが交差する、愛しい時間

「あやめしゃんと３人でファッション誌の撮影ができてとてもうれしかったです」（川崎 桜）

bis秋号裏表紙

乃木坂46 5期生の川崎 桜さん、菅原咲月さんが『bis』秋号に登場。ペアで裏表紙を飾ります！

秋号の表紙を飾る筒井あやめさんとの３ショットの撮影やトークに加え、ふたりのスタイリングからヘアメイクまでを筒井さんがプロデュースするファッション企画にも登場しています。

筒井さんを敬愛してやまないふたりは、今回の３人での撮影をとても楽しみにしていたそう。

「あやめしゃんプロデュースのコーナーがあるとか、いろいろ考えてくれてるというのも聞いて、撮影が楽しみで仕方なかったです」（川崎 桜）

「夢かと思いました。ちょうどそのとき隣にメンバーの井上和がいて、思わず肩をバシバシ叩きながら『ちょっと聞いてー！』って（笑）。誰かにこの喜びを伝えたくなるくらい、うれしかったです」（菅原咲月）

筒井さんプロデュースでは、ふたりの"新しい輝き"にフォーカス。

川崎さんは、全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子をイメージ。菅原さんは、ダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身しています。

ふたりをプロデュースした筒井あやめさんは、「後輩のふたりと一緒に撮影できて、すごく感慨深くてうれしかったです。ふたりのプロデュース企画では、ふわふわしたさくたんも好きなんですけど、ダークな雰囲気のさくたんも見てもらいたいと思って考えました。華奢な咲月にはオーバーサイズのパーカに短めのボトムスを合わせて、スクールガール風にしてみました」と喜びを語る。

３人でのトークでは、筒井さんから見た川崎さん、菅原さんの魅力や、川崎さん、菅原さんだけが知っている筒井さんの秘密など和気あいあいとしたエピソードが満載！

初めての３人のファッション誌共演、是非ともお見逃しなく。

●宮舘涼太（Snow Man）、水上恒司が『bis』初登場＆増刊表紙に！

宮舘涼太（Snow Man） 水上恒司 Soft Echo 内に宿るシナジー

映画で共演した2人が秋の装いに身を包み、静かにそして熱く共鳴する

映画『火喰鳥を、喰う』で共演を果たした宮舘涼太(Snow Man）さんと水上恒司さんが２ショットで『bis』秋号（9月1日発売）に初登場！ まっすぐな眼差しで役と真摯に向き合うふたりが、知性と遊び心を感じさせる秋の装いで、増刊カバーを飾ります。

映画の撮影期間に「ふたりで鰻を食べに行く」ほど親交を深めたふたりの関係性が伝わる和やかな雰囲気のなかで撮影が行われました。

インタビューは、それぞれの役作りへのこだわり、お互いの印象から今ハマっているもの、幸せを感じるときなどのプライベートな質問まで多岐に渡って語ってくれました。！

「（宮舘さんが演じる）北斗の役は誰が演じても難しい役。でもそこを逃げることなく、毎回、毎シーン、毎セリフ油断をせずに挑んでいる舘さんの姿に、そんな方とご一緒できてとっても頼もしかったです。僕にとって全部ぶつかって行ける人だなって思いました」（水上恒司）

「（水上さんは）本当にストイック。そしていい意味で硬い。自分の意思がはっきりしていて、僕が調べて想像した通り、イメージのまんまの人でした。でも、急におちゃらけたりする。急にチャーミングな部分を見せるから、何この人、いろんな顔を持ってそうだなって思いました」（宮舘涼太）

映画を通して出会ったふたりのクールで熱い8ページをお見逃しなく！

●南 琴奈・青島 心・佐藤ノアが紹介する秋トレンド！

Soft & Strength LOVEめく、秋トレンド2025まとめ。

まだまだ暑いけどそろそろ始めたい秋コーデ。そこで気になるのはやっぱり秋のトレンド！

結論からいうと、優しさ×強さを兼ね備えたスタイリングが流行る予感大。

時代のおしゃれムードを『bis』的に取り入れたルックを南 琴奈さん、青島 心さん、佐藤ノアさんが一挙大公開。

「ジャケットに白シャツとタイの組み合わせのルックが特にお気に入りです。アクセサリーの使い方もとてもおしゃれで、挑戦してみたいなと思いました！」（南 琴奈）

●「ちはやふる-めぐり-」（日テレ）で連ドラ初主演の注目女優 當真あみが『bis』初登場！

6MOODS,1GIRLくるくる変わる、6つの私

「初めてのスタイルにワクワクしました」（當真あみ）

2025年7月よりスタートした日テレ水曜ドラマ「ちはやふる-めぐり-」で連続ドラマ初主演を務める注目の女優・當真あみさんが『bis』に降臨！ スポーティ、ロマンティック、クラシックモードなど6LOOKに挑戦！ 特に、「初めて着るというピンクトラッドのコーディネートは、とても楽しくて、ワクワクしました」と語る。

インタビューでは、演技への向き合い方から普段のファッション、大切にしているルーティンなどプライベートに迫るインタビューも！

「今回の撮影では、いつもだったらあまり選ばないようなお洋服をたくさん着させてもらって『私でもこういうファッションを着てもいいんだ』とか、純粋に『楽しい』という感情に出会えました。『bis』という、"発見できる場所"で、新しいことに挑戦しながら、新しい気持ちに出会ってもらえたらうれしいです」

●志田音々が『bis』初登場！ 桃月なしこ、森 日菜美と共演。秋の新作ランジェリー紹介

ランジェリーと香りが満たす、静かなエンパワー

「3人で撮影した花柄のカットがお気に入りです」（志田音々）

日々の気分や体調で心はハッピーにもブルーにも揺れ動いてしまうもの。そんなときに、自信を仕込むランジェリーがあれば、少しだけ強くなれるはず。志田音々さん、桃月なしこさん、森日菜美さんの３人が、心に優しく寄り添う香りとともに、秋の新作ランジェリー14LOOKを紹介！

フレッシュなカラーのランジェリーに果実のようにジューシーな香り、フリルや小花柄の可愛いランジェリーにフローラルな香り……心が弾む香りとランジェリーでときめきをチャージして。

「女の子らしい柄物や色のアイテムが好みなので、花柄の水着で3人で撮影したカットが特にお気に入りです」（志田音々）

「ちょっと大人っぽさのある甘めの服が好きなので、新作のランジェリーに気分が上がりました」（森日菜美）

「ベージュとブルーのランジェリーがお気に入りで、パンツのデザインも可愛かったです(ハート)」（桃月なしこ）

●日向坂46 五期生 大野愛実『bis』初登場！ インタビューとQ&Aで、注目メンバーの素顔に迫る！

Cherish Glow 未来を照らす、無垢なきらめき

「『bis』のモデルを務める金村美玖さんと同じ一冊に出られることがうれしいです」（大野愛実）

日向坂46の新メンバーとして加入した、注目の五期生・大野愛実さんが『bis』に初登場。

とにかく日向坂46が好きだったという大野さんは、東京都出身の18歳。初の五期生曲『ジャーマンアイリス』のセンターを務める。

今回、『bis』賞に選ばれて出演となったが、「『bis』は日向坂46の先輩の金村美玖さんがモデルをされていて、同じ一冊に出られること、選んでいただけたことをとてもうれしく思います」と喜びを語る。

ロングインタビューでは、日向坂46に応募した理由をこう語る。

「日向坂46は、"ハッピーオーラ"が代名詞のグループですが、単に明るいだけじゃなくて、楽曲の主人公には悩みや影の部分があります。その悩みに向き合う姿勢が前向きなところがすごく好きで共感できるなと思っています」

Q&Aでは、趣味や特技、長所や短所から日向坂46に加入してから刺激を受けた先輩とのエピソードまで、大野さんの"素"の一面ものぞける内容になっています。

確かな決意を持って未来へと歩き出した日向坂46の新星にぜひ注目してみてください。

●櫻坂46 四期生 山川宇衣『bis』初登場！ 透明感あふれる柔らかな魅力と揺るぎない強い意思 インタビューとQ&Aで、注目メンバーの素顔に迫る！

Pure Intuit まなざしの奥にある、静かな衝動

「最近好きなリボンが付いている衣装でうれしかったです」（山川宇衣）

透明感あふれる柔らかな魅力とは裏腹に、その瞳の奥には揺るぎない強い意思を感じる櫻坂46の注目の新メンバー、四期生・山川宇衣さんが『bis』に初登場。宮城県出身の19歳で、昨年の櫻坂46の東京ドーム公演を見て、アイドルになりたいと意識し始めたという。

今回、『bis』賞に選ばれての出演となったが、撮影の感想をこう語る。

「『bis』は可愛くて独自の世界観がある雑誌という印象が強かったので、撮影を楽しみにしていました。今までは可愛いものを選ぶ勇気がなかったんですけど、最近リボンが好きだということに気がついて、可愛いお洋服がクローゼットに増えてきました。今回の衣装も肩やアクセサリーにリボンが付いていて、とてもうれしかったです」

Q&Aでは、趣味や特技、長所や短所から櫻坂46に加入してから知った自分の意外な才能など、山川さんのプライベートな一面ものぞける内容になっています。

輝く未来を予感させる櫻坂46の新星にぜひ注目してみてください。

【『bis』2025年秋号詳細】

発売：光文社

発売日：2025年9月1日（月）

特別定価：850円（税込み）

※通常版、増刊ともに発売日・定価は同じです