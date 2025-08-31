奇跡の海、宮津湾を丸ごと味わう~mizuya限定「漁師体験宿泊プラン」~

株式会社京都丹後企画写真提供：株式会社百章

株式会社京都丹後企画（本社：京都府与謝郡与謝野町、代表：濱田 祐太）は、宮津駅前に本年5月にオープンした全9室のブティックホテル「 mizuya（みずや）」にて、「宮津湾 漁師体験宿泊プラン」を2025年09月13日（土）～15日（月祝）に開催致します。

地元漁師と網張りや水揚げ、魚捌き体験を行い、宮津湾の恵みを朝食やお持ち帰りで味わえます。1日8名限定の少人数制で、地域の暮らしと自然を五感で体験できる特別な2日間です。

詳細は【9/13・14開催】宮津湾漁師体験プラン（宿泊付き）／https://www.chillnn.com/193ddce366e31f/plan/198d1933420124にてご確認いただけます。

古くから“海の京都”として栄え、北前船の港町として東西の文化を受け入れてきた宮津。その象徴ともいえる宮津湾は「奇跡の海」と呼ばれるほど豊かな生命にあふれています。海底に走る断層からは清浄な湧水が絶え間なく湧き出し、プランクトンを育み、魚たちを育てます。そして、この湧水がもたらす豊かなミネラルがまろやかな塩を生み、海底の泥はキメ細やかで肌を優しく包む美容資源としても注目されています。

この海とともに生き、未来へその恵みを受け継いでいるのが、宮津湾の漁師・本藤さん親子。今回、mizuyaは、宮津湾の“奇跡の海”とそこに生きる人々の想いや営みをまるごと味わう宿泊プランを限定開催いたします。

【プランの魅力】

地元漁師と出航・刺し網体験

1日目に網を張るところから体験。「刺し網」という魚を自らの手で獲る漁法です。女性やお子さま（6歳以上）でも安心して参加できるよう、漁師たちが丁寧にサポートします

スモールラグジュアリーホテル「mizuya」で過ごす夜

本年5月に開業したばかりのホテルにステイ。お部屋でゆっくりお茶を点てて過ごすもよし、バーで交流するもよし、まちに繰り出すもよし、思い思いの夜をお楽しみください。

宮津湾の塩と海水で炊いたおにぎりの朝食

早朝、自ら水揚げした魚を捌き、港で味わうごはんは格別。湧水から作られる塩と海の恵みが、体に染みわたります。

宮津湾の泥パック×プライベートサウナで整う

海底の泥には汚れを吸着し、潤いとミネラルを与える力があります。サウナと合わせて、「mizuya」でしかできない「海に包まれる」体験をご提供します。

【プランの概要】

【申し込み方法】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149458/table/6_1_d16f721a5d33e72613d051afccb19c45.jpg?v=202508311155 ]

本プランへの申し込みは、【9/13・14開催】宮津湾漁師体験プラン（宿泊付き）／https://www.chillnn.com/193ddce366e31f/plan/198d1933420124から可能です。掲載情報および注意事項をご確認の上、お申し込みください。

【担当者コメント】

写真提供：株式会社百章mizuya ／支配人 筒井 章太

ただ泊まるだけではなく、土地の営みに身を投じ、自然の恵みを体で感じる2日間。

宮津の漁師の知恵と生き方に触れ、奇跡の海が育む「食」と「癒し」を味わい尽くすことで、旅は一生の記憶となるでしょう。

mizuyaが目指すのは「まちと出会い、風土とつながる旅」。

ぜひ、この特別な機会に宮津湾の海と、そこに生きる人々の物語をご体験ください。

【施設情報】

施設名：mizuya（みずや）

所在地：京都府宮津市鶴賀 2085

開業：2025 年 5 月

施設：客室（全 9 室）／ラウンジ／プライベートサウナ／

カフェ＆バー 浮雲

公式サイト：https://mizuya-kyoto.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mizuya_miyazu/

【会社概要】

社名：株式会社京都丹後企画

所在地：京都府与謝郡与謝野町下山田 1342-1

代表取締役：濱田祐太 取締役：石田遼

設立日：2024 年 7 月 29 日

事業内容： 施設の企画、開発、運営

丹後エリアのブランディング・エリアマネジメント

その他不動産事業、コンサルティング事業

HP：https://www.kyoto-tango.co.jp/

mizuya は株式会社京都丹後企画が手がける 2 店舗目にして、初の宿泊施設です