「第5回 カタン企業対抗戦」 開催のお知らせ！

株式会社ジーピー

関係者各位

2025年8月31日

ーーーーーーーーーーー

第5回 カタン企業対抗戦

ーーーーーーーーーーー

株式会社ジーピーは、後援団体が主催する「カタン企業対抗戦」の開催をご案内いたします。

各企業でもボードゲームが広がり、同僚や部活動としてボードゲームを遊ぶ方が増えてきております。

毎年開催しているカタン日本選手権は、個人での参加ですが、この「カタン企業対抗戦」は団体で参加頂くイベントです。役職などの垣根を越えて、一緒のチームとして楽しむカタンで楽しい思い出とともに、社内交流に最適なイベントです。ぜひご参加ください。

※昨年の写真

◆開催情報◆

開催日時：2025年10月12日（日）9:30～17:30

会場：麻布台ヒルズ 森JPタワー48F 株式会社SHIFT セミナールーム

募集締切：2025年9月17日（水）18:00 ※定員に満たない場合、追加募集を行います

参加資格：同一法人・同一職場の3～4名で構成されたチーム。

人数：最大200名

参加費：1名 2,500円（昼食・飲料付）

主催：カタン企業対抗戦実行委員会

協力：グリーボードゲーム部、日本カタン協会

後援：株式会社ジーピー

申し込み方法：応募フォームより、お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZAhDwqXs-Fyxz3QLiTYiJ7Zc57W7FxbJyLuBvZR6PLRzjg/viewform

◆概要

「職場の日常の光景の一つに『お、またカタンやってる』があったら、どんなに素敵だろう」

そんな想いから始まった「カタン企業対抗戦」ですが、コロナ禍での中断を経て、今回で実に5回目の開催となります。

「カタン最強企業を決める」という大目標はありつつ、普段カタンを遊んでいる職場の仲間といっしょに大会の練習を楽しんだり、カタンを通じた企業間交流を楽しんだりと、この大会が多くの企業や職場に新しい交流を育むことを願っております。

また大会参加者の実に約60%が「カタンの大会に初めて出場した」というのもこの大会の特徴です。なかには「この大会に出るために、誘われてカタンを始めた」という方もいらっしゃいます。

「また明日仕事のあとにあなたと遊びたい」

カタン企業対抗戦は、そんなみなさまのための大会です。

ぜひ職場の皆様お誘いあわせのうえご参加ください！

◆参加資格

・同一法人、もしくは同一職場による4名もしくは3名チームによるチームで参加可能な方

・カタンの基本的なルールがわかる方

※その他、詳細は応募フォームをご参照ください

◆表彰

・団体の部（1位、2位、3位）

・個人の部（1位、2位、3位）

◆ルールについて

カタン日本選手権で制定したルールに準じます。

◆カタンとは

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※販売数は2024年12月時点の世界累計販売数。



◆取材・撮影について

当日は、取材が入る場合がございます。インタビューや試合中の風景などで撮影することがありますが予めご了承ください。

※撮影不可の方は、お顔が映らないように別途目印をお配りいたしますので受付にてお申し出ください。

※参加者の方で、撮影＆配信などを予定される方は事前にお知らせください。

カタン企業対抗戦実行委員会 担当：吉岡

イベント問い合わせ： https://forms.gle/Qh3TeSWqLiBmrGB98

後援：株式会社ジーピー 担当：米川、和田

本リリース問い合わせ：mail@gp-inc.jp