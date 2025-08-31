【定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌 開業15周年記念】将棋タイトル戦でも話題沸騰だった幻の可愛さ満点「かっぽんケーキ」が付いた宿泊プランを期間限定で復刻販売開始！

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」にて開業15周年を記念し、定山渓温泉のご当地キャラクター‟かっぽん”をモチーフにした愛らしいケーキ「かっぽんベリー・ピスターシュ」が付いた特別宿泊プランを期間限定で販売開始しました。2022年、将棋タイトル戦のおやつとして話題を呼んだあのスイーツが、15周年を記念してパワーアップして再登場！この機会に秋の定山渓温泉での滞在を是非ご堪能ください。

「かっぽんケーキ」付き宿泊プランはこちら :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=giYgFK9UPB

・森の謌開業15周年記念 対局者も舌鼓を打った幻のケーキ「かっぽんベリー・ピスターシュ」付き宿泊プラン概要

「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」では、開業15周年を記念して、2022年に定山渓で開催された将棋タイトル戦のお菓子として注文された「かっぽんベリー・ピスターシュ」を、愛らしさと本格的な味わいはそのままに、15周年バージョンに仕立てた復刻版として提供する期間限定特別プランとして販売開始しました。

定山渓温泉のPR隊長としておなじみの、かっぱ淵に住む‟かっぽん”をモチーフに、桶をイメージしたクッキー生地の中にはピスタチオクリームと苺をはじめとするベリーがたっぷり詰まった極上のスイーツ。見た目の可愛らしさはもちろん、素材や製法にもこだわった本格的な味わいが魅力です。将棋ファンにはたまらないストーリーとともに、「森の謌」で特別なひとときをお過ごしください。

■■プラン内容■■

・「かっぽんベリー・ピスターシュ」 大人お一人様につき1個付き

・チェックイン時にお部屋にお届け

・宿泊対象期間：2025年11月30日（日）チェックイン分まで

・施設概要

「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」は、支笏洞爺国立公園エリアにある札幌の奥座敷「定山渓温泉」の豊かな自然の中に佇むホテル。おとぎ話に出てくるよう遊び心溢れる癒しの空間で非日常の寛ぎを提供しています。施設の象徴ともいえるラウンジは、天に向かって伸びる大木、草の大地とカーペット、降り注ぐ雨をイメージした水のカーテンで豊かな森を表現。焼きマシュマロやハープの生演奏も楽しむことができる空間です。館内随所に行きわたる開放的な空間で、心身ともに癒される旅のスタイルをご提供してまいります。

施設名：定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌

所在地：北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目192番地

連絡先：011-598-2671

法人名：鶴雅リゾート株式会社

「森の謌」公式サイトはこちら :https://www.morino-uta.com/