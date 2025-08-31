【大丸梅田店】＼2番目人気。でもポテンシャルは1番かも！？／「2番目フェス！」を開催します！！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸梅田店の地下食品フロア〈ごちそうパラダイス〉では、9月3日(水)から16日(火)まで「2番目フェス！」を開催します。一番人気に隠れて普段は存在感控えめ…注目の出番も少ない…。『1番人気に負けない美味しさをもっと知ってほしい！』そんな思いで2番目に人気の商品をクローズアップしました。1番も2番も知っちゃうと、推しのショップが増えるかも！？

２番人気、知っていますか？この機会にぜひお試しください(ハート)

とろっとした食感と濃厚さがgood！

【2位】●＜りくろーおじさんの店＞B1西

とろ～りプリン 1個 税込260円

北海道産の牛乳＆生クリームを100％。たまごをたっぷり使ったとろける食感と濃厚な味わい。

★ちなみに１位は「焼きたてチーズケーキ」

1個 税込1,065円

ふんわり食感と優しい口溶けでまた食べたくなる大阪のてみやげとして大人気商品。デンマークの伝統ある工場から直輸入したクリームチーズを使用。自家製シロップで漬け込んだレーズンが、ほどよいアクセントに。

酒麹が醸し出す香りがたまらない！

【2位】●＜喜八洲総本舗＞B1西

酒饅頭 6個入 税込720円

酒麹香るふわふわな生地の中には、後味上品なこしあんがぎっしり。アルコール不使用なので、お子様にも召し上がっていただけます。バラ売りもしております。

★もちろん1番は「みたらし団子」

10本 税込1,200円

ご注文いただいてから直火で炙り、甘辛い旨味のあるタレがとても美味しいと大阪みやげとしても大好評です。

ほっくりとした栗の風味が良い！

【2位】●＜中島大祥堂＞B1西

丹波栗フィナンシェ 8個入 税込2,484円

丹波栗の渋皮煮を生地に混ぜ込みました。栗の風味とバターの香りをお愉しみください。

★1番は「いもくり」

5個入 税込1,296円

ていねいに裏ごしした「和栗」と甘みのある「なると金時芋」を使用し、風味豊かに焼き上げました。余分な原料を使わないことで引き立つ素材本来の美味しさをお楽しみいただけます。

サクサク＆なめらかチョコ♪

【2位】●＜ヴィタメール＞B1西

サブレ・ショコラ 12枚入 税込1,080円

まろやかなミルクチョコレートとヘーゼルナッツを、軽やかな食感に焼き上げたサブレでサンド。

★1番は、「マカダミア・ショコラ（ミルク）」

4枚入 税込756円

サクサクの食感に焼き上げたサブレに、マカダミアナッツとアーモンドをのせ、チョコレートでコーティング。ほろりと崩れるサブレと口どけなめらかなチョコレートが絶品です。

盛りだくさんのアソート♪

【2位】●＜モロゾフ＞B1西

ブロードランド 15個入 税込2,160円

北海道産小麦から作ったモロゾフオリジナルの小麦粉「ななほなみ」をはじめ、カリフォルニア産アーモンド、デンマーク王室御用達ブランドのクリームチーズなど選りすぐりの素材を使用しています。

★1番は「カスタードプリン」

1個 税込378円

卵の力で固めた、なめらかで優しい味わいのプリン。

素材のもつ自然なおいしさを大切にしたモロゾフ1番人気のプリンです。

口いっぱいに広がる海老の旨み！

【2位】●＜桂新堂＞B1西

炙り焼き詰合せ 税込2,484円

えびの身を小麦粉、砂糖、塩などと混ぜて焼き上げたえびせんべいは、袋を開けた瞬間にえびの香りが広がります。4種のえびせんべいが味わえる詰合わせです。

★１番は「海老づくし」

税込3,780円

桂新堂を代表する海老菓子である「あられ焼き」「姿焼き」「磯焼き」「炙り焼き」を詰合せました。

なんだか懐かしい！しっとり食感♪

【2位】●＜バックハウスイリエ＞B1東

リングドーナツ 1個 税込108円

昔懐かしい、ふんわりとしたケーキドーナツ。

甘さ控えめでパクパク食べれるお手軽おやつ。

★１番は、ダントツ！「クリームパン」

1個 税込313円

クリームは、上質な牛乳とバターと卵で手炊き製法にこだわり、口あたりなめらかなカスタードクリームに仕上げています。薄めのパン生地になめらかなクリームがたっぷり！

ボリューム満点★

【2位】●＜神戸開花亭＞B1東

カニクリームコロッケオムライス 税込980円

開花亭自慢のとろとろ玉子のオムライスに、人気のカニクリームコロッケが丸ごと入っています。

★1番は「とろとろ玉子とハンバーグのハンバーグのオムライス」

税込950円

とろっとした食感の卵と、ワインを加えたコクがありつつもあっさりとしたデミグラスソースが特徴。こちらも人気のハンバーグ入りでボリューム満点です！

豚の旨みをギュッと閉じこめました！

【2位】●＜とんかつ まい泉＞B1東

ロースかつ 1枚 税込788円

キメが細かくうまみたっぷりの国産豚ロースを使用し、やわらかな食感に仕上げました。

★1番は「特製ヒレカツ」

1枚 税込831円

やわらかさと美味しさ、ボリュームの三拍子揃った自慢の人気商品です。

具材はシンプルながらもプロの味♪

【2位】●＜551蓬莱＞B1東

焼売 6個入/10個入 税込510円/850円

原材料は豚肉＆玉ネギとシンプル。柔らかい食感と具材の旨みを楽しんでいただける人気No.2です！

★1番は、大阪名物「豚まん」

6個 税込1,380円

美味しさの秘密は、食感を出すためにミンチにせずダイス状に荒切りカットした豚肉と、それに合わせてカットされた甘い甘い玉ネギ、それを包んでいるほんのり甘～い生地！ボリュームもたっぷりです。

※画像はイメージですほんのり甘い関西出汁がやみつき！

【2位】●＜道頓堀今井＞B1東

木の葉丼 税込928円

椎茸・かまぼこ・ネギをお出汁で炊き、玉子でとじました。

★1番は「親子丼」

税込982円

上質な若鶏のもも肉をほどよく炊いて玉子でふんわりととじました。

香ばしい香り…お酒にも合います(ハート)

【2位】●＜正起屋＞B1東

阿波尾鶏もも串 1本 税込216円

徳島県産阿波尾鶏を炭火焼で仕上げました。

★1番は「ももネギ串」

1本 税込194円

鶏肉とネギのハーモニー。食欲そそる逸品です。

★ぜひ、大丸梅田店の「のびしろ」ありの２番推しの応援、どうぞ、よろしくお願いします！